Brooklyn Beckham und Nicola relaxen auf 98-Millionen-Jacht

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola (30) haben kürzlich auf einer luxuriösen Jacht namens "Project X" die Sonne von St. Tropez genossen. Die mit 98 Millionen Euro bezifferte, 80 Meter lange Superjacht wurde von Nicolas milliardenschweren Eltern, Nelson und Claudia Peltz, für eine satte Summe von 1,4 Millionen Euro pro Woche gemietet. Während Brooklyn und Nicola die Zeit mit der gesamten Peltz-Familie genossen, hielten sich seine Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51), nur wenige Tage später in derselben Gegend auf – allerdings auf ihrer eigenen Jacht "Seven", die mit einem Wert von 19 Millionen Euro deutlich kleiner ausfällt. Es kam jedoch zu keinem Wiedersehen, da sich die beiden Familien erfolgreich aus dem Weg gingen.

Die Spannungen innerhalb der berühmten Familie Beckham sind seit Monaten Thema zahlreicher Spekulationen, insbesondere nachdem Brooklyn nicht an der Feier zu Papa Davids 50. Geburtstag teilnahm. Hinzu kommt, dass er und seine Brüder Romeo (22) und Cruz (20) einander offenbar auf Instagram entfolgt sind, was die Gerüchte über eine fortschreitende Entfremdung weiter anheizt. Angeblich fühlt sich Brooklyn mittlerweile stärker zu den Peltz' hingezogen und verbringt viel Zeit mit ihnen, wie eine Quelle gegenüber Mirror ausplauderte. "Er hat einfach das Gefühl, dass seine Familie Nicola nicht gut behandelt hat, und jetzt, wo er eine enge Verbindung zu ihrer Familie in den USA aufgebaut hat, fühlt er sich nicht wirklich als Teil der Beckham-Familie", so der Insider.

Eine Vermittlerrolle in dem Familienkonflikt nahm zuletzt Elton John (78) ein, der seit Jahrzehnten mit der berühmten Familie befreundet ist und als Brooklyns Pate eine besondere Verbindung zu ihm hat. Der Sänger lud Brooklyn und Nicola gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish zu einem Mittagessen in den exklusiven La Guerite Beach Club in Cannes ein. Das Treffen sollte laut Mirror nicht nur dem Genuss der berühmten Lobster-Linguine dienen, sondern diente offenbar auch dazu, die angespannten Wogen zu glätten. Ein Insider verglich Elton dabei mit "dem Showbiz-Äquivalent der Schweiz". Doch wie die getrennten Jachturlaube zeigen, scheint bislang kein Frieden im Hause Beckham eingekehrt zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, Sänger