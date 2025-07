"Ar*chloch": Beleidigt Cruz Beckham hier Bruder Brooklyn?

Cruz Beckham (20) scheint seinem Ärger freien Lauf zu lassen. In einer Reihe heftig formulierter und inzwischen gelöschter Notizen auf Instagram schrieb der jüngste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) unter anderem: "Du bist jetzt ein Ar*chloch", "Karma wird dich kriegen" und "Du bist für mich gestorben." Aber das war noch nicht alles. Er setzte offenbar noch einen drauf und schimpfte: "Ach, das ist doch Stockholm-Syndrom", "Verdammte Inzucht" und "Die ganze Familie ist ein Haufen W*chser". An wen sich der Promispross richtet, ist unklar – jedoch gehen viele Fans davon aus, dass seine Wut seinem Bruder Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) gilt.

Der Familienstreit innerhalb des Beckham-Clans schwelt bereits seit Längerem. Ein möglicher Auslöser: die Beziehung zwischen Romeo (22) und seiner Ex-Freundin Kim Turnbull. Noch bevor die DJane mit dem 22-Jährigen liiert war, soll sie eine Romanze mit Brooklyn gehabt haben – was den 26-Jährigen offenbar misstrauisch gegenüber ihren Absichten machte. Doch die Spannungen beschränken sich nicht nur auf die Brüder: Auch David und Victoria Beckham sollen dem Einfluss von Nicola auf ihren Sohn kritisch gegenüberstehen. Berichten zufolge bemüht sich das Paar um eine Annäherung – doch Brooklyn meide derzeit jeglichen Kontakt.

Schon in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass das Verhältnis zwischen Brooklyn und seiner Familie weiterhin angespannt ist. Ein Blick auf sein Instagram-Profil zeigt: Er folgt seinen Brüdern nicht mehr – und umgekehrt ist es genauso. Auch in den Listen von Cruz und Romeo sucht man Brooklyns Namen vergeblich. Eine scheint von dem Familienzwist allerdings unberührt zu bleiben: das jüngste Beckham-Mitglied, Harper Seven. Zu ihrem Geburtstag Anfang des Monats erhielt sie sogar einen liebevollen Gruß im Netz. "Alles Gute, Harper. Wir lieben dich", schrieb Brooklyn zu einem Schnappschuss von sich, seiner kleinen Schwester und Ehefrau Nicola.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister