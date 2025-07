Fans angeekelt: Brooklyn Beckham kocht Pasta mit Meerwasser

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit einem neuen Kochvideo auf Instagram für Wirbel gesorgt. Der 26-Jährige, der sich zunehmend als Hobbykoch versucht, lud einen Clip hoch, in dem er auf einer luxuriösen Jacht eine Pasta zubereitet. Dabei nutzte er Meerwasser, das er direkt vor Ort in einem Topf auffing, bevor er die Pasta darin kochte. Zusätzlich zu den frischen Tomaten, die in Olivenöl angedünstet wurden, würzte er das Gericht mit seiner eigenen Hot-Sauce-Marke Cloud 23. Während einige Fans seine Kochkünste und Kreativität lobten, fanden viele die Verwendung von Meerwasser unhygienisch und äußerten ihre Bedenken wegen potenzieller Verschmutzung des Wassers. "Das ist ekelhaft, dieses Wasser zu benutzen", meint ein User entsetzt.

Andere Kritiker warnten vor Schadstoffen und Bakterien, die im Meerwasser vorkommen könnten, vor allem in der Nähe von Jachten, die Dieselabfälle ins Wasser leiten. Ein Nutzer schrieb: "Wenn du viermal in 30 Minuten auf der Toilette sitzt, wirst du wissen, dass das keine gute Idee war." Einige Video-Zuschauer hingegen betonten, dass das Kochen mit Meerwasser in der mediterranen Küche durchaus üblich sei. Aber Brooklyn ließ sich von den gemischten Reaktionen offenbar nicht entmutigen. Der junge Hobbykoch erklärte bereits in verschiedenen Interviews, dass er von der Kunst des Kochens fasziniert sei und sich stets weiterentwickeln wolle.

Abseits seiner Kochvideos gibt Brooklyn seinen Fans auch Einblicke in sein Privatleben mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30). Der Promi-Spross und das Model, die 2022 geheiratet haben, verkündeten kürzlich stolz ein neues Projekt: einen Instagram-Account, der ausschließlich ihren Hunden gewidmet ist. Zudem engagieren sie sich seit einiger Zeit aktiv im Tierschutz und planen, ein Tierheim für obdachlose Hunde in Los Angeles zu eröffnen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham im Juli 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025