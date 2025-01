David und Harper Beckham starten 2025 mit Vater-Tochter-Zeit

David Beckham (49) verbrachte den Start ins neue Jahr mit seiner Tochter Harper (13) bei einem Basketballspiel im Kaseya Center in Miami. Der ehemalige Fußballer und die 13-Jährige hatten sich direkt am Spielfeldrand einen Platz gesichert, um die Partie zwischen Miami Heat und den Indiana Pacers aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Während Harper in einem lässigen Look und mit einer auffälligen rosa Handtasche glänzte, zog David in einem ebenso legeren Look mit rosafarbenen Sneakern alle Blicke auf sich. Neben dem Vater-Tochter-Duo machte es sich unter anderem der britische Rapper Central Cee bequem.

Zwischen David und seiner Harper herrscht eine ganz besondere Bindung. Die Kleine ist neben den drei Söhnen Cruz (19), Brooklyn (25) und Romeo (22) die einzige Tochter des Sportstars und seiner Ehefrau Victoria (50) – und der stolze Papa kann seinem Mädchen keinen Wunsch abschlagen. Harper gegenüber ist David ein absoluter "Ja-Sager", wie er einst gegenüber The Sun verriet. "Ich habe nur einmal 'Nein' zu meiner Tochter gesagt [...] aber als ich das tat, begann ihre Unterlippe zu zittern", erklärte er, was er sich kein zweites Mal ansehen konnte. Daraufhin habe er beschlossen, nie wieder "Nein" zu ihr zu sagen.

Im jungen Alter von 13 Jahren träumt Harper schon ganz groß: Der Promi-Spross möchte wohl einmal genauso erfolgreich werden wie die Eltern. Sie träume wohl davon, einmal eine "unglaubliche Marke" zu erschaffen – und schon jetzt bekommt sie von Mami und Daddy die beste Unterstützung, um ihre Ziele irgendwann einmal erreichen zu können. Wie The Sun berichtete, haben David und Victoria das Unternehmen H7B Limited gegründet, das Harpers Einnahmen künftig aufstocken und sie auf ihrem Karriereweg unterstützen soll.

KCS Presse / MEGA Harper und David Beckham im September 2024

Getty Images Harper Beckham, Tochter von David und Victoria Beckham

