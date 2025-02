Zwei Jahre nach seiner Lotti: TV-Star Ernst Hilbich ist tot

Traurige Nachricht von Ernst Hilbich. Laut Bild starb der TV-Star am frühen Dienstagabend in seinem Haus in Köln. Er verstarb an den Folgen einer Lungenentzündung. Seine Nichte Miriam Krekel bestätigte Ernsts Ableben gegenüber dem Blatt. "Mein Onkel ist friedlich eingeschlafen. Vorher hat er tatsächlich noch ein Kölsch getrunken", berichtet sie. Ernst wurde 93 Jahre alt – am 16. März hätte er seinen 94. Geburtstag gefeiert.

Ernsts Tod kommt knapp zwei Jahre nach dem Verlust seiner geliebten Frau Lotti Krekel, die im April 2023 mit 81 Jahren starb. Ohne sie soll der Schauspieler nicht zurechtgekommen sein. "Den Tod meiner Tante, seiner geliebten Frau Lotti Krekel, hat er nie wirklich überwunden. Er hat seine Lotti schon sehr vermisst", erklärt seine Nichte dem Magazin weiter. Miriam trauere zwar um Ernst, wisse aber, dass dieser nun wieder mit seiner Lotti vereint sei.

Ernst war genauso wie seine Frau ein echtes Multitalent im deutschen Fernsehen. So war er nicht nur als Schauspieler tätig und wirkte in zahlreichen Filmen von Heinz Erhardt (✝61) mit, sondern war zudem auch noch als Sprecher und Komiker aktiv. Seinen größten Erfolg feierte er mit der TV-Serie "Die Anrheiner", in der er viele Jahre mitwirkte. Der in Siegburg geborene Kabarettist galt als echtes Talent. Bis zu seinem Tod soll er all seine Texte aus seiner langen Fernsehkarriere im Kopf behalten haben.

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Lotti Krekel, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

GALUSCHKA,HORST Ernst Hilbich im März 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige