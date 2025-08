Fans geschockt: Max zieht bei "Beauty & The Nerd" blank

Max Bornmann hat jetzt bei Beauty & The Nerd für einen Moment gesorgt, der so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. In der aktuellen Staffel zog der 27-Jährige buchstäblich blank: Während einer intimen Poolparty ließ er die Hüllen fallen, sehr zur Überraschung seiner Favoritin Elsa Latifaj. Doch nicht nur mit seinen provokanten Aktionen zog Max die Aufmerksamkeit auf sich, auch seine Spielweise und der starke Fokus auf Selbstdarstellung hinterließen bei Mitstreitern und Zuschauern laut DerWesten.de gemischte Gefühle. Zuvor stand fest, dass Mitstreiterin Laura Maria Lettgen und ihr Nerd-Partner Sammy entscheiden durften, wer mit ihnen ins Finale einzieht. Max hatte offenbar nach dieser Nachricht mit dem Gewinn abgeschlossen. Dabei hatte seine Nerd-Partnerin Sarah so sehr auf das Finale gehofft, doch Max hatte ganz andere Pläne.

Sarah, die sich anfangs gute Chancen auf den Sieg ausgerechnet hatte, zeigte sich enttäuscht und fassungslos, als Max klar machte, dass für ihn das Rampenlicht Vorrang hatte. "Was in der Show passiert, bringt mir mehr als das Geld. Ich werde schon ab und zu zu sehen sein", erklärte er locker. "Das ist schon traurig und ein bisschen egoistisch", gestand Sarah unter Tränen. Sie hatte offenbar gehofft, an seiner Seite um die 50.000 Euro kämpfen zu können. Max machte jedoch keinen Hehl aus seinen Absichten. Der Einzug ins Finale und der damit verbundene Hauptgewinn lag schließlich nicht mehr in ihren Händen. Von den anderen Kandidaten gab es für Max' Verhalten allerdings nur Kopfschütteln – besonders Beauty Julia Römmelt (31) platzte die Geduld: "Das ist keine Dating-Show!"

Max, der als Reality-TV-Star vermutlich auf der Suche nach mehr Sendezeit war, scheint sich in seiner Rolle als polarisierender Charakter sichtlich wohlzufühlen. Auch wenn er leer ausging, dürfte ihm seine Nackt-Aktion reichlich Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff eingebracht haben. In den sozialen Medien wird sein Auftritt kontrovers diskutiert. Ein Nutzer schreibt auf Instagram: "Meiner Meinung nach wurde das Format durch den Einzug von Max zerstört. Er fühlt sich wie ein Hahn im Korb, wodurch es eher Love Island Züge angenommen hat." Trotz aller Kritik: Max hat Eindruck hinterlassen und das zählt im Reality-TV mindestens so viel wie ein Finaleinzug.

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige Anzeige

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Max Bornmann bei "Beauty & The Nerd" 2025

Anzeige Anzeige

"Beauty & The Nerd"/ProSieben "Beauty & The Nerd"-Kandidaten Sarah und Max