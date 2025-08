Für Unternehmerin Lena Gercke ist ihr Job Urlaub vom Alltag

Lena Gercke (37) hat den Durchbruch geschafft. Sie ist nicht nur Model, sondern auch Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin. Dem kommt hinzu, dass sie auch Mutter von zwei kleinen Kindern ist. Wie schafft man diesen Spagat? Im Podcast "Beyond Business Cast" verrät die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin, dass es tatsächlich ihr Job sei, aus dem sie viel Kraft ziehe, um ihren Alltag zu bewältigen. "Ich habe immer gesagt: Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub", verrät sie. Vollzeit-Mama zu sein, würde für Lena nicht infrage kommen – sie sehe bei zu vielen Frauen in ihrem Umfeld, wie sehr sie das an ihre Grenzen bringt: "Das ist so viel härter als zu arbeiten."

Für Lena sei es genau die richtige Entscheidung gewesen, nach den Geburten ihrer zwei Kinder schnell wieder zurück ins Business zu starten. Sie geht sogar so weit, zu sagen, dass sie wohl eine schlechtere Mutter geworden wäre, wenn sie es anders gemacht hätte. Die 37-Jährige sei sich bewusst, dass nicht jede Frau die Möglichkeiten habe, das so zu machen, wie sie es tut. Sowohl die LeGer-Gründerin als auch ihr Partner Dustin Schöne (40) sind selbstständig – Unterstützung mit den Kids bekommen sie durch eine Nanny. "Das kann sich nicht jede Frau leisten. Aber mit meinem Job hätte ich quasi nicht mehr arbeiten können, wenn ich sie nicht gehabt hätte", erklärt Lena. Zudem nehme sie ihre Töchter auch oft mit zu Jobs. Denn sie wisse, dass die Nähe zwischen Mutter und Kind vor allem in den ersten Jahren superwichtig sei: "Ich wusste, ich muss diese Bindung am Anfang machen, das ist essenziell."

Der Familienalltag im Hause Gercke-Schöne sei ein "Haufen an Organisation". Und das sei Lenas Aufgabe. Auch wenn Dustin ein liebevoller Vater sei und sich sehr viel Zeit für die Mädchen nehme, glaube Lena nicht an Gleichberechtigung. "Es ist nie gleichberechtigt. Es kann auch nie gleichberechtigt sein. So funktioniert das Leben nicht", betont sie. Nichtsdestotrotz sehe sie die Entwicklung der Position von Frauen, speziell in der Entertainment-Branche, sehr positiv. "Frauen sind stärker geworden. Und das ist gut so", erklärte sie in einem Interview mit Stern. Eine Entwicklung, die sie vor allem in Hinsicht auf ihre beiden Töchter sehr freut.

Getty Images Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024