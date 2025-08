Peter Maffays Sohn Yaris tritt in seine Fußstapfen

Peter Maffays (75) Sohn Yaris (21) macht jetzt auch musikalisch von sich reden. Der 21-Jährige hat seinen ersten Song mit dem Titel "Fühlen" veröffentlicht und bereitet sich auf sein Mini-Album vor, das im Juni erscheinen soll. Im Herbst plant er zudem eine Klub-Tournee. Yaris, der den Geburtsnamen seines berühmten Vaters, Makkay, trägt, ist voller Vorfreude: "Ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe. Aber ich bin bereit für die große Reise", erklärte er gegenüber Bild. Obwohl die Fußstapfen seines Vaters riesig sind – Peter hat 20 Nummer-Eins-Alben vorzuweisen – schreckt ihn diese Herausforderung nicht ab.

Yaris wuchs ab seinem dritten Lebensmonat auf Mallorca bei seiner Mutter Tania auf, während Vater Peter Maffay häufig auf Tour war. Trotz der räumlichen Distanz hegt der 21-Jährige keinen Groll – im Gegenteil: Er erinnert sich gern an die besonderen Momente, wenn er seinen Vater zu Konzerten begleiten durfte. 2021 kehrte Yaris schließlich an den Starnberger See zurück, wo auch Peter lebt. Zunächst wollte er auf eigenen Beinen stehen, arbeitete in einer Bäckerei und als Kellner. Später zog er unter das Büro seines Vaters und übernahm dort erste Aufgaben – ganz ohne Sonderbehandlung. Mit der Zeit unterstützte Peter seinen Sohn bei der musikalischen Entwicklung, zeigte ihm Gitarrengriffe und ließ ihn in seinen Studios üben. Doch der Sänger machte dem Nachwuchsmusiker auch klar, dass Erfolg in der Branche nicht selbstverständlich ist. "Yaris ist sicher kein musikalisches Wunderkind. Aber er hat die Bereitschaft zu lernen", äußerte er sich gegenüber Bild.

Neben der Musik teilen Vater und Sohn weitere Leidenschaften, wie beispielsweise Sport und Tätowierungen. Stolz erklärte Yaris, dass er mit 21 Tattoos mittlerweile mehr davon habe als sein Vater. Sein erstes, ein Kreuz als Symbol seines Glaubens, ließ er sich mit 15 Jahren stechen – ein Schritt, den seine Eltern gelassen hinnahmen. Trotz der besonderen Chancen, die ihm aufgrund seines Vaters offenstehen, ist sich Yaris der hohen Erwartungshaltung bewusst. Doch genau diese scheint ihn anzuspornen, eine eigene musikalische Identität zu entwickeln und sich in der Welt der Musik einen Namen zu machen.

Müller, Ralf / ActionPress Peter Maffay und sein Sohn Yaris

Getty Images Peter Maffay und sein Sohn Yaris, 2024

Instagram / yaris_official Yaris Maffay, Sohn von Peter Maffay