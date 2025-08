Khloé Kardashian reflektiert ihr Wiedersehen mit Ex Lamar

Khloé Kardashian (41) hat jetzt in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" über das erste Wiedersehen mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom (45) nach zehn Jahren gesprochen. Das Gespräch, das laut Khloé etwa vier Stunden dauerte, sei für sie ein auslaugendes Erlebnis gewesen. "Nach dem Treffen mit Lamar war ich emotional völlig erschöpft", erklärte die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin. Zudem räumte sie mit Kritikern auf: "Ich höre die Leute sagen: 'Oh, sie hat ihn mit Kameras überfallen.' Er wusste von den Kameras." Khloé betonte, dass Lamar sogar selbst den Zeitpunkt gewählt habe und mit der Anwesenheit der Kameras einverstanden gewesen sei.

Besonders belastend sei der Moment gewesen, als Lamar verspätet und in einem leicht verschwitzten Zustand erschien. Khloé erklärte laut OK!, dass dies Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit wachgerufen habe. Insbesondere an die dunklen Zeiten während Lamars Drogenproblemen. Obwohl sie betonte, ihm nichts unterstellen zu wollen, habe das Verhalten gewisse "Trigger" in ihr ausgelöst. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in der Nähe von jemandem, den ich so tief und gut kenne, so unwohl fühlen würde", erklärte sie. Dennoch sei sie bereit, Lamar in Zukunft erneut zu treffen – allerdings in einem privateren Rahmen. Das Wiedersehen diente ursprünglich dazu, ihm persönliche Gegenstände auszuhändigen, die er noch bei ihr hinterlassen hatte.

Die beiden waren sieben Jahre lang verheiratet, bevor ihre Beziehung aufgrund von Lamars Drogenproblemen und Skandalen endgültig zerbrach. In einer einschneidenden Phase unterstützte Khloé ihren Mann, auch als dieser 2015 eine Überdosis überlebte, die ihn an den Rand des Todes brachte. Sie engagierte sich über einen langen Zeitraum, um ihm zu helfen, und blieb auch nach der Trennung zunächst in engem Kontakt mit ihm, bis sich ihre Wege endgültig trennten. Während sich Khloé heute auf ihre Kinder und Karriere konzentriert, bleibt Lamars Geschichte mit ihr ein prägender Abschnitt seines Lebens, der beiden wohl für immer in Erinnerung bleiben wird.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011