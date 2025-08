Siebter Geburtstag: Elena Miras schwärmt von Tochter Aylen

Elena Miras (33) hat ihrer Tochter Aylen mit rührenden Worten zu ihrem siebten Geburtstag gratuliert. Die Reality-Bekanntheit teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter, das sie mit einer emotionalen Liebeserklärung versah. Dabei betonte sie, wie stolz sie auf Aylen sei: "Du bist so viel mehr als meine Tochter – du bist mein Warum, mein Licht, mein größtes Geschenk." Mit diesen Zeilen ließ sie keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr kleiner Schatz für sie ist.

Die warmen Worte begleiteten eine liebevolle Hommage an das Wesen ihrer Tochter. Elena lobte nicht nur Aylens Charakter, sondern auch deren Fähigkeit, andere Menschen zu berühren und ihnen Unterstützung zu bieten. "Diese Art, wie du mich anschaust – so, dass ich alles vergesse, was mal schwer war", schrieb die stolze Mutter. Es scheint, als sei Aylen für sie nicht nur eine Tochter, sondern auch eine große Inspiration und Kraftquelle. Mit ihrer Botschaft betonte Elena, dass sie immer an der Seite ihres Kindes stehen werde, egal, was das Leben bereithält.

Doch nicht nur der siebte Geburtstag ihres kleinen Schatzes machte das Jahr bislang besonders für Elena. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass sie die neue Single-Lady bei Make Love, Fake Love ist. Vor rund zwei Wochen sorgte die Reality-TV-Darstellerin bei ihren Fans für große Vorfreude: In ihrer Instagram-Story verkündete sie, dass die neue Staffel der beliebten Show noch dieses Jahr ausgestrahlt werden würde. Ein genaues Datum nannte die Influencerin zwar nicht, versprach aber, ihre Community sofort zu informieren, sobald sie selbst Näheres erfährt.

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

