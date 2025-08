So gut verstehen sich Anne Hathaway und Meryl Streep

Meryl Streep (76) und Anne Hathaway (42) stehen erneut gemeinsam vor der Kamera – fast 20 Jahre nach dem ersten Teil von "Der Teufel trägt Prada". Der zweite Teil des Kultfilms wird seit Juni 2025 in New York City und Italien gedreht, wie Bunte berichtet. Diesmal spielt die Handlung vor dem Hintergrund der digitalen Revolution, bei der TikTok-Trends und Influencer längst den klassischen Printjournalismus überholt haben. Meryl schlüpft erneut in die Rolle der strengen Chefredakteurin Miranda Priestly, während Anne als Andy Sachs ihren Platz in der Modewelt behauptet. Doch wie ist das Verhältnis zwischen Meryl und Anne abseits der Leinwand?

Obwohl die Schauspielerinnen im Film eine distanzierte Chef-Angestellten-Beziehung verkörpern, sieht es im echten Leben ganz anders aus. Anne, die während der Dreharbeiten zum ersten Film mit nur 23 Jahren noch am Anfang ihrer Karriere stand, erinnert sich gut an die eindrucksvolle Präsenz ihrer Kollegin. Zu Beginn der Dreharbeiten von Teil eins hielt Anne Meryl für kühl und abweisend, doch später erfuhr sie, dass dies schlichtweg Method Acting war: Meryl hatte sich komplett der Rolle verschrieben. Abseits der Kamera zeigte sich die Grande Dame des Kinos jedoch von ihrer herzlichen und unterstützenden Seite. Anne nannte sie später eine "stille Mentorin", die sie tief beeindruckt hat.

Heute verbindet die beiden Schauspielerinnen eine tiefgründige Freundschaft, geprägt von gegenseitigem Respekt und einer spürbaren Wertschätzung. Anne hebt Meryl häufig als eine der größten Inspirationen in ihrem Job hervor. Diese enge Beziehung hat sich über die Jahre gefestigt – und soll auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, gemeinsam zur Fortsetzung zurückzukehren. Ein Beweis dafür, wie stark die Beziehung der beiden über die Jahre gewachsen ist.

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

Imago Anne Hathaway und Meryl Streep bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2"

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway im Jahr 2006