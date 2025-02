Kein Parasit: Brandi Glanville hat "mysteriöse Krankheit"

Brandi Glanville (52) hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Der Realitystar leidet unter einer Infektion, die mutmaßlich durch einen Parasiten ausgelöst wurde und Schwellungen sowie Schmerzen auslöst. Ihr Arzt und Real Housewives of Orange County-Bekanntheit Dr. Terry Dubrow (66) geht allerdings davon aus, dass es sich um eine andere Ursache handeln müsse, die noch weiterer Nachforschungen bedürfe. "Ich kann Ihnen eines sagen: Brandi ist von dieser mysteriösen Krankheit stark betroffen und ich versuche, ihr zu helfen", stellt er im Gespräch mit Us Weekly klar.

Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin habe sich unter seiner Anleitung einigen Tests unterzogen, deren Auswertung allerdings einige Wochen dauere. Terry zeigt sich jedoch sicher, dass er in naher Zukunft endlich wissen werde, was wirklich los ist. "Ich denke, wenn wir erst einmal eine Diagnose und einen Behandlungsplan haben, können wir es schaffen, das zu überwinden", macht der 66-Jährige deutlich. In dieser Zeit sei es aber wichtig, der zweifachen Mutter beizustehen. "Sie ist mutig und tapfer, und sie macht eine sehr schwierige Zeit durch", betont er.

Die 52-Jährige muss sich mittlerweile seit mehreren Monaten mit der bisher ungeklärten Krankheit auseinandersetzen – und tut alles dafür, endlich frei von ihr zu sein. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Video auf X, in dem sie sich einer Behandlung mit einem lymphatischen Drainage-Gerät unterzog, das ihren Körper sichtlich zum Zittern gebracht hatte. Damit sollte erreicht werden, die Schwellungen in ihrem Gesicht zu reduzieren und die Schmerzen zu lindern. "Ich werde für den Rest meines Lebens zittern, wenn das bedeutet, dass ich diesen Parasiten loswerde", erläuterte sie.

Getty Images Dr. Terry Dubrow im März 2017

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024