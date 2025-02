Brandi Glanville teilt ein besorgniserregendes Zittervideo

Reality-TV-Star Brandi Glanville (52) hat ihre Fans mit einem Video auf X in Sorge versetzt. Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin teilte Aufnahmen von sich, während sie auf einem lymphatischen Drainage-Gerät behandelt wurde, das ihren Körper sichtbar zum Zittern brachte. Die Behandlung soll Schwellungen reduzieren und Schmerzen lindern, ausgelöst durch einen Parasiten, der sich in Brandis Gesicht eingenistet hat. "Ich werde für den Rest meines Lebens zittern, wenn das bedeutet, dass ich diesen Parasiten loswerde", erklärte die zweifache Mutter in dem kurzen Clip. Unterstützt wird sie dabei von dem bekannten Promi-Chirurgen Dr. Terry Dubrow (66), den sie um Hilfe bat.

Das ehemalige Model enthüllte außerdem, dass die gesundheitlichen Probleme möglicherweise durch schwarzen Schimmel verursacht wurden, dem sie und ihre Söhne Mason und Jake vor einigen Jahren in einem ehemaligen Zuhause ausgesetzt waren. Damals erhielt die Familie eine sechsstellige Schadensersatzsumme. Doch Brandi betont, dass ihre aktuellen Beschwerden schlimmer seien. Ihr Arzt Dr. Dubrow hat kürzlich Biopsien an ihrem Gesicht und Hals durchgeführt, um die Ursache für ihre Beschwerden zu identifizieren. Trotz der unklaren Diagnose bleiben sie und ihr Doktor zuversichtlich, dass die Tests Licht ins Dunkel bringen könnten. Brandi hat allerdings schon unzählige Behandlungsversuche hinter sich, darunter auflösende Maßnahmen gegen vermeintliche alte Filler und zahlreiche medikamentöse Therapien, die bislang jedoch keine dauerhafte Besserung brachten.

Brandi ist vor allem durch ihre freimütige Art in der Reality-TV-Landschaft bekannt geworden und führte immer ein Leben mit schillerndem Lifestyle. Doch seit ihren gesundheitlichen Problemen hat sie sich zunehmend aus der Welt des Glamours und der sozialen Kontakte zurückgezogen. Ihr Sinn für Humor und ihre Offenheit scheinen ihr dennoch in schwierigen Zeiten Trost zu spenden. Die Fans der einstigen UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin zeigen ihr inmitten dieser schweren Zeit stets ihre Unterstützung. "Du bist so stark, Brandi, wir stehen hinter dir", lautet beispielsweise ein Kommentar eines Followers auf X.

