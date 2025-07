Vicki Gunvalson behauptet: Sie hat selben Parasit wie Brandi

Vicki Gunvalson (63) behauptet, seit einem Urlaub in Marokko im Jahr 2023 einen Parasiten zu haben. Wie die "The Real Housewives of Orange County"-Darstellerin kürzlich in der Radiosendung "Jeff Lewis Live" mitteilte, fühlt sie sich seit der Reise ständig müde und aufgebläht. "Mein Bauch ist aufgebläht, ich fühle mich müde und gehe kaum auf die Toilette", erklärte die Reality-TV-Darstellerin offen. Sie ist überzeugt, sich den Parasiten bei der Reise eingefangen zu haben. Brisant: Brandi Glanville (52) nahm ebenfalls an der besagten Reise teil. Die US-Amerikanerin leidet seit fast zwei Jahren an einer mysteriösen Krankheit, die unter anderem ihr Gesicht stark anschwellen lässt.

Für Vicki steht fest, dass die Marokko-Reise der Auslöser für die gesundheitlichen Probleme ist. Die US-Amerikanerin hat vor allem das Hotel-Buffet im Verdacht. "Wir alle sind krank geworden, das Buffet war voller Fliegen", berichtete die 63-Jährige in der Radioshow. Während Vicki regelmäßig Kolonbehandlungen macht und Ivermectin gegen den Parasiten nimmt, ist Brandi seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach einer Heilung. Die ehemalige "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin erklärte gegenüber Us Weekly, bereits über 113.000 Dollar [96.589 Euro] für diverse Behandlungen ausgegeben zu haben. Bislang hat jedoch noch kein Arzt eine endgültige Ursache gefunden.

Im Dezember 2024 machte Brandi ihre starken gesundheitlichen Probleme publik. Unter anderem ist das Gesicht der 52-Jährigen stark angeschwollen und sie verlor bereits fünf Zähne seit der rätselhaften Erkrankung. Während einige Ärzte einen Parasitenbefall vermuten, tippte beispielsweise Promi-Chirurg Terry Dubrow auf eine heftige Reaktion auf Implantate oder andere Fremdstoffe im Körper. Durch ihren Zustand isoliert sich Brandi immer mehr von der Außenwelt. "Ich habe mich in meinem Leben noch nie so unsicher gefühlt. Ich isoliere mich, ich will das Haus nicht verlassen", gab sie offen im Podcast "Private Talk With Alexis Texas" zu.

