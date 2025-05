Online-Hass: Brandi Glanville kehrt aus Netz-Pause zurück

Reality-TV-Star Brandi Glanville (52) hat kürzlich eine emotionale Nachricht mit ihren Fans geteilt. Auf der Plattform X (früher Twitter) erklärte die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin, dass sie sich in letzter Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe. Der Grund: Kommentare über ihr Aussehen, das durch eine mysteriöse Krankheit stark verändert wurde. "Ich habe in letzter Zeit nicht viel auf sozialen Seiten gepostet, weil ich mich verstecke und mich nicht mit den grausamen Kommentaren über mein Aussehen auseinandersetzen möchte", schrieb sie. Die Symptome sollen mit einem vermeintlichen Parasiten zusammenhängen, den sie sich möglicherweise während Dreharbeiten in Marokko eingefangen hat. Brandi versprach ihren Followern jetzt, trotz der Anfeindungen wieder aktiver zu sein und sich auch ohne Filter und Bildbearbeitung zu zeigen.

Ihr Gesundheitszustand ist nach wie vor ungeklärt, was sie zutiefst belastet. Die Untersuchungen und Behandlungen, die sie größtenteils aus eigener Tasche bezahlt hat, haben bereits knapp 100.000 Euro verschlungen, ohne spürbare Fortschritte zu erzielen. Fachärzte und sogar der Schönheitschirurg Terry Dubrow (66), bekannt aus der Serie "Botched", haben unterschiedlichste Vermutungen geäußert, darunter Infektionen oder Reaktionen auf Fremdkörper. Dennoch bleibt Brandi kämpferisch, sucht weiterhin nach der richtigen Diagnose und plant weitere Tests. In ihrem Podcast sprach sie freimütig über die Isolation, in die sie ihre Krankheit getrieben hat: Sie habe seit einem Jahr weder romantische Dates gehabt noch soziale Kontakte gepflegt.

Bereits in den letzten zwei Jahren machte Brandi wiederholt Schlagzeilen mit ihrer verzweifelten Suche nach einer Lösung. Ihre finanziellen Möglichkeiten sind mittlerweile fast erschöpft, da sie sämtliche Versicherungsleistungen ausgeschöpft hat. Dennoch zeigt sich die zweifache Mutter entschlossen, ihre Lebensqualität zurückzugewinnen. In Interviews beschrieb sie die Krankheit als albtraumhafte Belastung, die ihren täglichen Ablauf stark beeinträchtigt. Letzten Monat postete sie ein Foto einer Wanne mit brauner Flüssigkeit und behauptete, es handele sich um Ausfluss aus ihrem Gesicht, wie People berichtete. Trotz allem versucht Brandi, optimistisch zu bleiben, und betont, dass ihr Kampfgeist nicht gebrochen sei: "Wir haben keine andere Richtung als nach oben." Fans und Unterstützer sehen in ihr eine bewundernswerte Kämpferin, die sich nicht unterkriegen lässt.

Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

