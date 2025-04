Brandi Glanville hat fünf Zähne durch Krankheit verloren

Brandi Glanville (52) sorgt derzeit mit erschreckenden Neuigkeiten für Schlagzeilen. Die "The Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit offenbarte im Interview mit The Sun, dass sie im Zuge einer gesundheitlichen Krise fünf Zähne verloren hat und ihr Gesicht aufgrund einer stressbedingten Angioödem-Erkrankung angeschwollen ist. "Wenn dein Gesicht anschwillt und abschwillt, bewegen sich deine Zähne, und ich hatte eine Brücke, die sehr, sehr alt war, und ohne dass ich es wusste, befand sich ein infizierter Zahn darunter", erklärte Brandi. Nachdem der Zahn gezogen worden sei, wurde festgestellt, dass weitere Zähne entfernt werden müssen: "Jetzt fehlen mir also fünf Zähne."

Brandi kämpft schon länger mit ihrer Gesundheit und macht dafür auch ein hohes Stresslevel verantwortlich, das durch die Teilnahme an Formaten wie "Real Housewives Ultimate Girls Trip" noch verstärkt wurde. Obwohl die 52-Jährige erklärte, dass ihre Erkrankung Angioödem wiederholt Schwellungen in ihrem Gesicht verursacht, zeigt sie sich dankbar. "Hätte ich die Angioödem-Erkrankung nicht gehabt, hätte die Entzündung viel größeren Schaden anrichten können", erklärte Brandi gegenüber dem Magazin.

Auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) teilte Brandi kürzlich ein Selfie und erhielt zahlreiche Unterstützungsbekundungen von ihren Fans, die von ihrem neuen Aussehen überrascht waren. Viele ihrer Anhänger halten offenbar trotz ihres veränderten Aussehens zu ihr. "Du bist immer noch wunderschön und du schaffst das", kommentierte ein Follower liebevoll. Die Kalifornierin ist für ihren scharfen Humor und ihren offenen Umgang mit persönlichen Themen bekannt. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie oft Gegenwind erfahren, doch sie bleibt ein Kämpferherz – eine Eigenschaft, die ihr bewundernde Worte aus der Community einbringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandi Glanville, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige