"Bin pleite": Brandi Glanville enthüllt medizinische Kosten

Reality-TV-Star Brandi Glanville (52) kämpft seit fast zwei Jahren mit einem mysteriösen gesundheitlichen Problem, das nicht nur zu einer Entstellung ihres Gesichts geführt hat, sondern sie auch finanziell schwer belastet. Rund 100.000 Euro habe sie bereits in Diagnose- und Behandlungsmethoden investiert. Das verriet sie im Interview mit dem Magazin Us Weekly. "Ich bin pleite", gab die ehemalige "The Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin offen zu und berichtete, dass sie inzwischen alle Möglichkeiten ihres Versicherungsanbieters ausgeschöpft habe. "Ich kann mir im Moment nicht leisten, irgendwo hinzugehen. Ich bin jeden Tag online und gerate in ein anderes Kaninchenloch." Das sei sehr ermüdend. Brandi beschreibt die Symptome als extrem belastend: Schwellungen, Schmerzen und ein Druckgefühl, das sich mittlerweile von ihrem Gesicht bis in ihren Arm ausgebreitet hat.

Doch trotz unzähliger Arztbesuche und diverser Untersuchungen wie CT-Scans, MRTs und Ultraschall gibt es noch immer keine klare Diagnose. Um eine Lösung für ihre Beschwerden zu finden, wandte sich Brandi an Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen und probiert derzeit alternative Behandlungen aus, darunter Ultraschalltherapie und Stammzellbehandlungen. Erste Erfolge habe sie zwar gespürt, aber ihre Zuversicht habe stark gelitten. "Ich fühle mich, als sei ich im Lockdown – abgeschnitten vom Leben", erzählte sie. Dass die Isolation nicht nur ihre sozialen Kontakte belastet, sondern auch ihr Selbstbewusstsein stark angegriffen hat, mache das Ganze für die kalifornische Reality-Ikone noch schwerer: "Ich vermisse es, mit meinen Freundinnen Umgang zu haben und Sex mit Männern zu haben." Sie hoffe weiterhin nur auf eines: "Ich möchte einfach nur einen Arzt finden, der es sich zur Aufgabe macht, mir zu helfen."

In der Vergangenheit hatte Brandi bereits mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Erst kürzlich berichtete sie, dass sie fünf Zähne aufgrund einer Erkrankung verloren habe. Ihre Fans unterstützen sie trotz allem weiterhin, was die Reality-Darstellerin tief bewege, wie sie im Interview betonte. Brandi, die für ihren Humor und ihre Ehrlichkeit bekannt ist, scheint es schwer zu haben, ihr Kämpferherz zu bewahren. "Ich habe mich selbst verloren", sagte sie gegenüber Us Weekly – ein Geständnis, das zeigt, wie schwer diese Zeit für sie ist. Ihre Community zeigt sich dennoch unerschütterlich an ihrer Seite und bestärkt Brandi, nicht aufzugeben.

Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im Dezember 2024

