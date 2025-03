Brandi Glanville setzt auf Rotlichttherapie gegen Krankheit

Reality-TV-Star Brandi Glanville (52) kämpft seit Monaten mit einer mysteriösen Hauterkrankung, die sie stark belastet. Die Symptome führten sogar dazu, dass sie sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückzog. Wie sie in ihrem Podcast "Brandi Glanville Unfiltered" verriet, setzt Brandi mittlerweile auf ein Rotlichtgerät, das sie bereits ihren Followern während einer Aufnahme für Social Media gezeigt hat. Sie klagte auch, dass sie das Gerät bald zurückgeben müsse, obwohl sie es so dringend benötige. Die Ärzte würden die Krankheit weiter untersuchen, aber eine Diagnose sei noch nicht möglich. Der bisherige Verdacht sei eine Infektion, die die Haut sichtbar verändert.

Ihr Arzt, der bekannte Schönheitschirurg Terry Dubrow (66), hat bereits vier Gewebeproben entnommen, um die Ursache der Beschwerden genauer bestimmen zu können. Gegenüber Us Weekly erklärte er, dass in den kommenden Wochen erste Ergebnisse erwartet werden, die möglicherweise Klarheit bringen könnten. Brandi selbst sprach offen über die enormen Kosten ihrer Behandlungen und Untersuchungen, die bislang mehr als 70.000 US-Dollar verschlungen haben. Obwohl sie ursprünglich vermutete, dass Parasiten hinter ihrer Erkrankung stecken könnten, scheint Terry diese Theorie anzuzweifeln. Stattdessen deutete er an, dass eine langfristige Antibiotikatherapie gegen bakterielle oder pilzartige Infektionen die richtige Lösung sein könnte.

Brandi, bekannt aus der US-Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills, hat sich in der Vergangenheit selten so verletzlich gezeigt. Die Hautprobleme haben sie nicht nur gesundheitlich, sondern auch emotional belastet: In früheren Interviews verriet sie, seit mehr als einem Jahr niemanden geküsst oder gedatet zu haben. Sie fühle sich derzeit kaum in der Lage, am sozialen Leben teilzunehmen. Dennoch versuche die toughe Kalifornierin, nach und nach in die Öffentlichkeit zurückzukehren, zuletzt mit einem Pool-Party-Auftritt. Ihre Fans loben sie für ihre Offenheit und ihren kämpferischen Umgang mit der herausfordernden Situation.

Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Brandi Glanville im Dezember 2018, Beverly Hills

