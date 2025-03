Offiziell bestätigt: "Die Kaiserin" bekommt dritte Staffel

Gute Nachrichten für alle Fans der Netflix-Serie Die Kaiserin: Die historische Dramaserie, die das bewegte Leben von Elisabeth von Österreich – besser bekannt als Sissi – erzählt, wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Das bestätigte der Streaminganbieter nun offiziell. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, denn wie Netflix ankündigte, wird dies zugleich die finale Staffel der erfolgreichen Produktion sein. Ein genauer Release-Termin steht zwar noch nicht fest, doch der bisherige Veröffentlichungsrhythmus deutet auf Ende 2026 hin. Hauptdarstellerin Devrim Lingnau und ihr Kollege Philip Froissant gaben bereits erste Einblicke, wie es weitergehen könnte.

Die Serie feierte ihren Start im September 2022 und zog von Beginn an ein breites Publikum in ihren Bann. Mit der zweiten Staffel, die erst im November 2024 erschien, konnte "Die Kaiserin" nicht nur in Deutschland, sondern auch international große Erfolge feiern und erreichte Spitzenplätze in den Netflix-Charts. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung nur eine Frage der Zeit war. Devrim und Philip äußerten sich gegenüber TV Movie dazu, dass die kommenden Episoden erneut dramatische und emotionale Herausforderungen für ihre Charaktere bereithalten werden. Beide wünschen sich, dass die komplexen Entwicklungen am Kaiserhof authentisch und packend erzählt werden.

Mit "Die Kaiserin" ist es Netflix gelungen, das Schicksal der beliebten Monarchin für ein modernes Publikum neu zu interpretieren. Abseits dieses Erfolgs ist Devrim Lingnau vor allem für ihre Vielseitigkeit bekannt. Die Schauspielerin, die zuvor in Filmen wie "Auerhaus" überzeugte, gilt als großer Nachwuchsstar der deutschen Filmbranche. Auch Philip Froissant, der vor seiner Rolle in "Die Kaiserin" vor allem durch den Thriller "Schwarze Insel" auffiel, hat sich dank der Serie international einen Namen gemacht. Die Fans der beiden Hauptdarsteller dürfen also gespannt sein, wie sie das Kapitel um die glamouröse, aber zerrissene Kaiserin Elisabeth zu einem würdigen Abschluss bringen werden.

Anzeige Anzeige

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

Anzeige Anzeige

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

Anzeige Anzeige

Wie sehr freut ihr euch auf die dritte Staffel von „Die Kaiserin“? Ich freue mich total! Das wird spannend. Na ja, mich haben die ersten beiden Staffeln nicht so überzeugt. Ergebnis anzeigen