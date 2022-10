Neuer Netflix-Hype: Was sagen die Fans zu "Die Kaiserin"?

Ist "Die Kaiserin" so gut wie erhofft? Am 29. September ist die neue deutsche Serie auf Netflix erschienen. Sie erzählt die bekannte Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth alias Sisi – jedoch mit einem anderen Twist. Der impulsive Hauptcharakter wird von Schauspielerin Devrim Lingnau gespielt und ihr Kaiser Franz von Philip Froissant. Nach dem aufregenden Trailer hatten die Netflix-Nutzer hohe Erwartungen an die ersten sechs Folgen. Werden sie erfüllt?

Auf dem Instagram-Account des Streamingdienstes wird "Die Kaiserin" bereits fleißig bewertet. Der Großteil der Kommentare fällt dabei positiv aus: "Am Anfang dachte ich: 'Bloß nicht noch eine Sisi-Geschichte', aber Devrim Lingnau ist der Hammer!", schwärmt ein Fan. "Ganz großes Netflix-Kino", freut sich ein weiterer. Vor allem das Liebesdrama um die Kaiserin, den Kaiser und dessen Bruder begeistert die Nutzer – jedoch nicht alle: "Sorry, aber 'Die Kaiserin' ist einfach nur peinlich. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: die Dialoge oder Kaiserin Nimmersatt", stichelte ein User.

So oder so scheint das Interesse an "Die Kaiserin" groß zu sein! Die erste Staffel ist schon so oft gestreamt worden, dass sie direkt in den Netflix-Charts gelandet ist – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und den USA. Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch die neue Serie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

