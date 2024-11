Zweite Staffel "Die Kaiserin": Trailer verspricht viel Drama

Für Fans der gefeierten Netflix-Serie "Die Kaiserin" gibt es fantastische Neuigkeiten! Im November erscheint nach zweijähriger Pause endlich die zweite Staffel der Show. Auch dieses Mal dürfen sich die Zuschauer auf jede Menge Drama in der Welt von Sissi, gespielt von Devrim Lingnau, und ihrem Franz, verkörpert von Philip Froissant, freuen. Der neue Trailer, der nun auf YouTube verfügbar ist, verspricht schon jetzt beste Unterhaltung und Spannung. So erwartet Sissi in den kommenden Folgen ihr zweites Kind – ein Mädchen. Dies sorgt für große Enttäuschung im Königreich, da ein männlicher Thronfolger erhofft wurde. Die angespannte Situation wirkt sich zudem auf die Liebesbeziehung des königlichen Ehepaares aus.

Im Interview mit Netflix verriet der Produzent Jochen Laube bereits in der Vergangenheit offen, was die Serienfans in der zweiten Staffel erwarten dürfen: "Ich würde sagen: Erwachsenwerden. Es gibt Schicksalsschläge, Weichen, die für die Zukunft gestellt werden. Es wird insgesamt deutlich erwachsener und emotional intensiver." Außerdem hob er besonders positiv hervor, dass sich die Stars der Show extrem weiterentwickelt hätten und mittlerweile wesentlich vertrauter mit ihren Rollen seien.

Die Macher von "Die Kaiserin" verzeichneten schon nach dem Erscheinen der ersten Staffel riesige Erfolge – sogar international! Die deutsche Show über das spannende Leben von Kaiserin Sissi setzte sich bei der Verleihung der Emmy Awards in New York im Jahr 2023 gegen die starke Konkurrenz durch. So gewann das beliebte Historiendrama den Emmy als beste Dramaserie. Zuletzt gelang dies einer deutschen Produktion 2016 mit der Spionageserie "Deutschland 83".

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

