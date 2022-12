"Die Kaiserin" ist der größte deutsche Netflix-Erfolg 2022

Eine deutsche Serie hat es in die Top 10 geschafft! Auf dem Streamingdienst Netflix sind 2022 so einige neue Serien dazugekommen oder wurden um eine weitere Staffel verlängert. Highlights waren unter anderem die heiß ersehnte Fortsetzung von Stranger Things und das "The Addams Family"-Spin-off Wednesday. Zum Ende des Jahres zieht das Unternehmen nun Bilanz. In den Charts landet sogar eine deutsche Serie!

"Die Kaiserin" erzählt die berühmt-berüchtigte Geschichte von Sisi und ihrem Franz. Die kam wohl nicht bloß in Deutschland, sondern auch beim internationalen Publikum gut an. In der Kategorie der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serie auf Netflix reiht sich die Romanze auf Platz 7 ein. Weitere Folgen der historischen Serie mit Devrim Lingnau, Philip Froissant und Johannes Nussbaum seien bereits geordert worden. Beliebter war unter anderem das spanische Drama Élite. Platz 1 sicherte sich die südkoreanische Zombie-Serie "All of Us are Dead".

Den Titel in der englischsprachigen Kategorie hat sich die vierte Staffel von "Stranger Things" geholt. Gefolgt wird der Serienhit von der Neuerscheinung "Wednesday" und der Miniserie "Dahmer". Besonderen Anklang bei den Fans haben aber auch die zweite Staffel von Bridgerton und "Inventing Anna" gefunden.

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

Netflix Der Cast von "All of Us Are Dead"

Netflix Charlie Heaton, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Finn Wolfhard in "Stranger Things"

