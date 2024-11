Der Countdown zur zweiten Staffel von "Die Kaiserin" läuft

Der Start der sehnsüchtig erwarteten zweiten Staffel der Hitserie "Die Kaiserin" steht kurz bevor! Wie Netflix bestätigt, dürfen sich Fans der Show in nur wenigen Tagen endlich über die Fortsetzung freuen. Die erfolgreiche deutsche Sissi-Adaption wird bereits ab dem 22. November 2024 auf dem Streaminganbieter zu sehen sein. Auf der gleichen Plattform erschien zuvor schon die erste Staffel, die vor rund zwei Jahren anlief. Wie bereits in der vorherigen Staffel wird auch die Fortsetzung aus insgesamt sechs Folgen bestehen.

Die Zuschauer werden auch in der neuen Staffel auf viele altbekannte Gesichter treffen: Der Großteil des etablierten Casts ist für die Produktion zurückgekehrt. So schlüpfte Hauptdarstellerin Devrim Lingnau erneut in die Rolle von Kaiserin Sissi und Philip Froissant ist wieder als Kaiser Franz an ihrer Seite zu sehen. Zudem treten Melika Foroutan als Schwiegermutter Sophie und Johannes Nussbaum als Maximilian in Erscheinung.

Es ist schon bekannt, dass auch in den neuen Folgen das Hauptaugenmerk auf dem Leben von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn beziehungsweise Sissi liegt. Die fiktive Adaption orientiert sich jedoch nur grob an den historischen Ereignissen. Wie der Trailer bereits jetzt preisgibt, thematisiert die neue Staffel die stürmische Liebe der rebellischen Sissi und ihrem Franz nach ihrer Hochzeit sowie ihre Herausforderungen am Hof. Zudem wird die Kaiserin zum zweiten Mal Mutter, sorgt jedoch mit der Geburt eines Mädchens für Enttäuschung, da der ersehnte Thronfolger ausbleibt.

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

