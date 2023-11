Internationaler Emmy: "Die Kaiserin" ist beste Dramaserie!

Es gibt wieder Grund zum Jubeln für die Macher von "Die Kaiserin"! Die deutsche Serie über das Leben von Kaiserin Sissi war im vergangenen Jahr auf Netflix an den Start gegangen – und feierte schnell internationale Erfolge! Sie schaffte es in der Gesamtbilanz der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serie 2022 auf den siebten Platz. National sahnte Hauptdarsteller Philip Froissant einen Fernsehpreis als bester Schauspieler ab. Nun wird die Serie mit einem weiteren großen Preis ausgezeichnet!

Am Montagabend setzte sich das Historiendrama bei der Verleihung der wichtigen International Emmy Awards in New York gegen die Konkurrenz durch: "Die Kaiserin" gewann den Emmy als beste Dramaserie! Es ist in der Geschichte der Emmys erst das zweite Mal, dass die Auszeichnung in der Hauptkategorie des Fernsehpreises an eine deutsche Produktion geht. 2016 hatte sich die Spionageserie "Deutschland 83" über diese Ehre gefreut.

Auch drei weitere deutsche Produktionen waren für einen internationalen Emmy nominiert – sie gingen aber alle leer aus. Die Doku "Nazijäger – Reise in die Finsternis", "Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz" als bestes Kulturprogramm und "Triff... Anne Frank" als bestes Sachprogramm für Kinder konnten in ihren Kategorien keine Preise mit nach Hause nehmen.

Anzeige

Netflix Szene aus "Die Kaiserin"

Anzeige

Getty Images Philip Froissant und Devrim Lingnau, "Die Kaiserin"-Hauptdarsteller

Anzeige

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de