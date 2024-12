Deutsche Serie "Die Kaiserin" stürmt Netflix-Charts

Die deutsche Historienserie "Die Kaiserin" sorgt derzeit für Aufsehen beim Streamingdienst Netflix. Nach dem Start der zweiten Staffel am 22. November hat die Serie innerhalb der ersten drei Tage beeindruckende 4,4 Millionen Views erzielt, mit insgesamt 24 Millionen gestreamten Stunden. Laut techbook positioniert sich die deutsche Produktion damit in den Netflix-Charts noch vor beliebten Serien wie etwa "Cobra Kai" oder "Arcane".

Wie das Magazin weiter berichtet, konnte sich die Serie "Die Kaiserin" sich an einem einzigen Tag in 16 Ländern auf Platz 1 der meistgestreamten Serien absetzen. Die Geschichte der berühmten Elisabeth von Österreich – gespielt von Devrim Lingnau – zieht Zuschauer weltweit in ihren Bann. Während die erste Staffel den Fokus auf Elisabeths erstes Zusammentreffen mit Kaiser Franz Joseph – gespielt von Philip Froissant – und ihre Aufnahme am österreichischen Hof legte, werden in der Fortsetzung die politischen Intrigen und die wachsende Popularität Elisabeths beleuchtet. Auch die angespannten Beziehungen am Hof, insbesondere die mit ihrer Schwiegermutter Erzherzogin Sophie, finden in Staffel zwei ihren Platz.

Die Zahlen lassen Fans der Serie hoffen: Das bisherige positive Echo und die hohen Einschaltquoten lassen vermuten, dass eine dritte Staffel durchaus möglich ist. Bereits 2023 wurde "Die Kaiserin" mit dem Emmy als 'Beste Dramaserie' ausgezeichnet. Hauptdarsteller Philip erhielt für seine Darstellung des Kaiser Franz sogar den Deutschen Fernsehpreis.

Netflix Devrim Lingnau und Philip Froissant in "Die Kaiserin"

Getty Images Philip Froissant und Devrim Lingnau, "Die Kaiserin"-Hauptdarsteller

