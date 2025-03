Aus Rache: Halle Berry küsst Adrien Brody bei den Oscars

Adrien Brody (51) besuchte die Oscarverleihung eigentlich mit seiner Freundin Georgina Chapman (48). Doch noch auf dem roten Teppich der Preisverleihung hing eine andere Frau an seinen Lippen. Halle Berry (58) gab dem "Der Brutalist"-Darsteller vor aller Augen einen dicken Schmatzer. Die Aktion dokumentierte die "Catwoman"-Bekanntheit in einem Video auf Instagram, zu dem sie schrieb: "Überraschung, Adrien! Ich musste mich einfach rächen." Der Filmstar schien ihr die Attacke nicht übel zu nehmen – nach dem Kuss lagen sich die zwei Leinwandgrößen in den Armen und lachten zusammen.

Mit dem Kuss spielte die 58-Jährige auf einen der berüchtigtsten Momente in der Oscar-Geschichte an. Als Adrien im Jahr 2003 seinen Goldjungen als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "Der Pianist" entgegennahm, überrumpelte er Halle, die ihm den Award überreichte, und küsste sie auf der Bühne. Der damals jüngste Gewinner dieser Kategorie scherzte danach: "Ich wette, sie haben dir nicht gesagt, dass das Teil der Geschenktüte war."

Halle war damals mit dem Sänger Eric Benét verheiratet, allerdings scheiterte die Ehe nur zwei Jahre nach dem Kuss mit Adrien. Seit 2020 geht die US-Amerikanerin nun mit dem Songwriter Van Hunt (54) durchs Leben. Bei der Oscarverleihung konnte der "Eyes Like Pearls"-Interpret jedoch nicht dabei sein. "Mein Mann ist heute Abend bei den Kindern. Er hält zu Hause die Stellung. Manchmal muss man tun, was man für die Familie tun muss", erklärte seine Partnerin auf dem Red Carpet gegenüber ET.

Instagram / halleberry Halle Berry und Adrien Brody, Oscars 2025

Getty Images Adrien Brody und Halle Berry, März 2003

