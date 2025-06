Brooke Shields hatte unangenehmen Moment mit Herzogin Meghan

Brooke Shields (60) hat ein persönliches Erlebnis mit Herzogin Meghan (43) geteilt, das sich beim "South by Southwest"-Festival im März 2024 zutrug. Die US-Schauspielerin erinnerte sich im "The India Hicks Podcast" an eine Situation während einer Panel-Diskussion zum Internationalen Frauentag, bei der beide Frauen auftraten. Meghan hatte gerade eine Geschichte erzählt, wie sie sich bereits als Elfjährige für Gleichberechtigung einsetzte, als Brooke sie unterbrach. Wie die Darstellerin erklärte, wollte sie die ernste Stimmung im Raum mit einem spontanen Einwurf etwas auflockern. Sie schilderte: "Ich sagte: 'Entschuldige, es tut mir so leid, ich muss dich kurz unterbrechen.' Ich wollte nicht unhöflich sein, aber ich wollte lustig sein, weil es so ernst war."

Brooke schilderte, dass sie dem Publikum verdeutlichen wollte, wie verschieden ihre Erfahrungen in jungen Jahren waren. Sie sorgte für Lacher, als sie sagte: "Ich möchte allen hier nur zeigen, wie unterschiedlich wir sind. Als ich elf war, habe ich eine Prostituierte gespielt." Diese Anspielung bezog sich auf ihre Rolle im Film "Pretty Baby" aus dem Jahr 1978, die sie in jungen Jahren bekannt machte. Laut Brooke sorgte der Witz für eine entspanntere Atmosphäre, auch wenn sie betonte, Meghan nicht bloßstellen oder unhöflich sein zu wollen. Wie die Herzogin diese Intervention im Nachgang aufgenommen hat, bleibt allerdings unklar.

Meghan steht seit ihrem Wechsel ins Leben abseits der königlichen Familie oft im Zentrum der Aufmerksamkeit und polarisiert stark. In ihrer Zeit als Royal wurde sie für ihren Einsatz für Frauenrechte gelobt, doch ihr Image hat in Großbritannien zuletzt stark gelitten. Vielen gilt sie aufgrund ihres Auftretens und öffentlicher Aussagen mittlerweile als weniger beliebt. Laut einer aktuellen Umfrage blicken nur noch 20 Prozent der Briten positiv auf die Ehefrau von Prinz Harry (40). Besonders deutlich fiel die Ablehnung in älteren Altersgruppen aus, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov preisgab. Fast zwei Drittel der Befragten bewerteten sowohl Meghan als auch Harry negativ. Damit erreichte das Paar einen neuen Tiefpunkt seit den ersten Erhebungen im Jahr 2017.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

Anzeige Anzeige