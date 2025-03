Das hält Adrien Brodys Partnerin vom Halle-Berry-Knutscher

Halle Berry (58) sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen der denkwürdigsten Momente des Abends: 22 Jahre nachdem Adrien Brody (51) bei der Verleihung 2003 Halle mit einem spontanen Kuss auf den Mund überrascht hatte, revanchierte sich die Schauspielerin jetzt. Vor den Augen der Presse und Georgina Chapman (48), Adriens Partnerin, küsste Halle ihn auf dem roten Teppich leidenschaftlich. Seither blickte die Welt gespannt in Richtung der britischen Designerin, die sich nun im Gespräch mit Extra erstmals zu der bizarren Racheaktion äußerte. "Das war ein besonderer Moment. Wie kann man einem Mann einen Kuss mit Halle Berry verweigern?", lachte sie im Interview und betonte, dass Adrien zu Hause keinen Ärger deswegen bekommen habe.

Auf Instagram ließ Halle den sekundenlangen Kuss mit ihrem Filmkollegen in einem Video erneut Revue passieren und schrieb dazu augenzwinkernd: "Überraschung, Adrien! Ich musste es einfach tun. Rache nach 21 Jahren." Kurz vor dem Moment, der online von vielen Zuschauern als übergriffig kritisiert wurde, hatte sich Halle noch an Georgina gewandt. "Tut mir leid, aber ich muss es tun", sagte sie und setzte direkt zum Schmatzer an. Wie auf den Videos zu sehen ist, scheint Georgina zunächst überrascht, beginnt aber doch rasch, bemüht lächelnd zu klatschen.

Vor ihrer Beziehung mit Adrien war Georgina fast zehn Jahre mit Harvey Weinstein (72) verheiratet, bis ihre Ehe durch den weltweiten Skandal im Jahre 2017 zerrüttet wurde. Harvey, ein ehemaliger Hollywood-Produzent, sah sich nach zahlreichen Vorwürfen sexueller Belästigung und sexuellen Missbrauchs mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert. Georginas Entscheidung, sich aus dem toxischen Umfeld zu befreien, stieß medial auf viel Unterstützung. Seit 2020 gilt sie mit Adrien als glücklich liiert, während Harvey voraussichtlich noch bis 2040 in Haft bleiben wird.

Instagram / halleberry Halle Berry und Adrien Brody, Oscars 2025

Getty Images Adrien Brody und Halle Berry, März 2003

