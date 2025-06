"Die Bachelors"-Martin zog sich beim Dreh Bänderriss zu

Martin Braun, einer der beiden diesjährigen Rosenkavaliere in der Datingshow Die Bachelors, hat sich während des Drehs der aktuellen Staffel bei einem Unfall verletzt. Der 35-jährige Versicherungs- und Finanzanlagefachmann stürzte unglücklich am Pool und zog sich dabei gleich zwei Bänderrisse zu. Trotz dieser schmerzhaften Erfahrung schien er sich den Spaß an der Suche nach seiner Traumfrau nicht nehmen zu lassen. Wie ein Trailer von RTL zeigt, setzte Martin mit einer orthopädischen Schiene am Bein die Reise unter der Sonne Südafrikas fort und stand weiterhin gemeinsam mit seinem TV-Kollegen, dem Fotografen Felix Stein, vor der Kamera.

Kurz nach dem Vorfall wurde Martin vor Ort medizinisch versorgt. Die Ärzte in Südafrika empfahlen ihm eine sogenannte Orthese, die den betroffenen Fuß stabilisiert und eine Heilung der verletzten Bänder ermöglicht. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, an den aufregenden Dates und Gruppenaktivitäten der Show teilzunehmen. Zuschauer bekamen ihn bereits in der Eröffnungssequenz der neuen Staffel mit geschientem Bein zu sehen – ein ungewöhnlicher, aber dramatischer Start für den Liebessuchenden. Das kleine Malheur scheint der Spannung und Romantik der Rosenreise bisher keinen Abbruch getan zu haben.

Die Verletzung konnte Martins Vorfreude auf das Liebesabenteuer offenbar nicht trüben. Bereits Ende Mai erzählte er im Gespräch mit RTL, worauf er sich bei "Die Bachelors" besonders freut. "Ich freue mich auf schöne Dates, neue Frauen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Natürlich auch eventuell die potenzielle Partnerin zu finden", erklärte der Versicherungs- und Finanzexperte offen. Besonders reizvoll fand er dabei, dass das Kennenlernen fernab von Instagram, TikTok und Co. stattfinden kann: "Ohne Ablenkung durch Social Media kann ich mich einfach ganz auf die Frauen konzentrieren."

Martin Braun, TV-Bekanntheit

Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

