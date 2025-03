Adrien Brody räumt den Oscar als bester Hauptdarsteller ab

Auch in diesem Jahr wird wieder einmal der beste Schauspieler für seine Darstellung in einem Film des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Aber wer wird heute Abend als der wohlverdiente Sieger des Oscars als bester Hauptdarsteller gekürt? Es ist Adrien Brody (51): Der Hollywoodstar darf sich für seine Darstellung als László Tóth in "The Brutalist" über die heiß begehrte Auszeichnung freuen – und richtet sich daraufhin mit einer emotionalen Dankesrede ans Publikum. "Danke dir Gott für dieses wunderbare Leben. Danke an diese Welt, die mir so viel Liebe und Respekt entgegengebracht hat", betont er den Tränen nahe und ergänzt: "Schauspielern sieht sehr glamourös aus, aber es ist sehr gebrechlich. [...] So einen Award zu gewinnen, ist eine Chance, von neu zu beginnen und in den nächsten 20 Jahren zu beweisen, dass ich gut genug bin, um ihn zu verdienen."

Im Rennen als bester Hauptdarsteller standen vier weitere talentierte Schauspieler zur Auswahl. So hoffte zum Beispiel Timothée Chalamet (29) für seine Rolle als Bob Dylan (83) in "A Complete Unknown" auf den beliebten Goldjungen. Ebenso waren Colman Domingo (55) für seine Darbietung in "Sing Sing" und Ralph Fiennes (62) für "Conclave" nominiert. Aber auch Sebastian Stan (42) hatte durch seine Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump (78) in "The Apprentice" die Chance, als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet zu werden.

Im vergangenen Jahr konnte sich Cillian Murphy in dieser Kategorie durchsetzen. Er konnte sich mit seiner Rolle in "Oppenheimer" gegen Bradley Cooper (50), Colman, Paul Giamatti (57) und Jeffrey Wright (59) durchsetzen und gewann seinen allerersten Oscar. "Ich bin ein sehr stolzer irischer Mann, der heute Abend hier steht, also. Wir haben einen Film über einen Mann gemacht, der eine Bombe gebaut hat, also möchte ich dies den Friedensstiftern widmen", betonte der Schauspieler in seiner Dankesrede.

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

