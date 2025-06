Interaktion mit Geschworenen: P. Diddy vom Richter verwarnt

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), der sich derzeit wegen schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel und anderen Straftaten vor Gericht verantworten muss, wurde vom Richter eindringlich ermahnt. Während einer Verhandlung in einem Gerichtssaal in Manhattan am Donnerstag soll der Musiker zweimal auffällig Blickkontakt mit den Geschworenen aufgenommen und dabei heftig genickt haben. Richter Arun Subramanian erklärte, dass solches Verhalten in seinem Gerichtssaal nicht toleriert werde. Er drohte, Diddy aus dem Prozess auszuschließen, sollte sich das Verhalten wiederholen, berichtete der Sender CNN.

Laut Arun Subramanian hatte er den beteiligten Parteien bereits zu Beginn des Verfahrens untersagt, mit den Geschworenen zu interagieren. Verteidiger Marc Agnifilo versprach daraufhin, dass derartige Vorfälle nicht noch einmal vorkommen würden. Dennoch stellte der Richter klar, dass er bei weiteren Verstößen ernsthafte Konsequenzen ziehen könnte, einschließlich der Möglichkeit, die Jury offiziell über das Verhalten zu informieren oder den Musiker vorübergehend aus dem Gerichtssaal zu entfernen. Die Drohung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da der 55-jährige Sean Combs im Falle einer Verurteilung mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen muss.

Einen kleinen Lichtblick hat der Musiker allerdings noch: Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump (78) auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus Spekulationen angeheizt, als er eine mögliche Begnadigung von Diddy nicht ausschließen wollte. "Ich würde mir sicherlich die Fakten ansehen", fügte der Präsident hinzu. Gleichzeitig betonte er, ihn persönlich kennengelernt zu haben, räumte aber ein: "Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen." In den USA sorgte das erneut für viel Wirbel, denn Donald Trump hatte bereits in der Vergangenheit mit umstrittenen Begnadigungsentscheidungen für Schlagzeilen gesorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, 2023

Anzeige Anzeige