Adrien Brody und Georgina könnten nicht glücklicher sein

Adrien Brody (51) und Georgina Chapman (48) zeigen sich glücklicher denn je. Das Paar, das seit einigen Jahren zusammen ist, begeisterte jüngst bei den Golden Globes, wo sie gemeinsam über den roten Teppich liefen und Adrien einen süßen Kuss von seiner Partnerin erhielt, bevor er den Preis als bester Hauptdarsteller gewann. In seiner Dankesrede schwärmte er: "An meine schöne und wundervolle Partnerin Georgina – deine Großzügigkeit, deine Stärke und deine immense Kreativität sind eine tägliche Inspiration." Georgina, die den Schauspieler regelmäßig bei Veranstaltungen unterstützt, kann laut einem Insider gar nicht stolzer auf ihn sein.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2019 während eines Urlaubs in Puerto Rico. Wie Georgina in einem Interview mit Vogue erzählte, war ihre erste Begegnung alles andere als gewöhnlich: Am ersten Abend feierten sie gemeinsam Geburtstag — sie teilen zufällig denselben — und trugen dabei fast die gleichen Outfits. Ein Insider verriet nun Us Weekly, dass die beiden auch Jahre später sehr glücklich und gefestigt in ihrer Beziehung sind. Besonders sein beeindruckendes Talent war es, das Georgina von Anfang an zu dem bekannten Schauspieler hingezogen hat.

Freunde des Paares beschreiben ihre Beziehung als sehr harmonisch. Georginas Kombination aus Humor und Kreativität habe Adrien von Anfang an fasziniert, während sie seine Empathie und sein Talent bewundert. Adrien, der den Oscar für "Der Pianist" gewann, unterstützt seine Partnerin laut Insidern bedingungslos und ohne Vorurteile gegenüber ihrer Vergangenheit. Georgina, die zwei Kinder aus ihrer vorherigen Ehe mit Harvey Weinstein (72) hat, schätzt besonders seine emotionale Offenheit und Bodenständigkeit. Gemeinsam scheinen sie genau das gefunden zu haben, wonach sie gesucht hatten: Liebe, die gegenseitig beflügelt.

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman in New York, Juni 2021

Getty Images / Tommaso Boddi Harvey Weinstein bei einer Aftsershowparty der Golden Globes 2017

