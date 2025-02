Für Halle Berry (58) sind die Wechseljahre kein Tabuthema

Halle Berry (58) lässt sich nicht davon abhalten, offen über die Wechseljahre zu sprechen. Die Schauspielerin, die in der "Today Show" zu Gast war, stellte ihr neues Projekt Respin Health vor. Die Initiative hat das Ziel, eine Gemeinschaft für Frauen zu schaffen, die sich in dieser Lebensphase befinden. Trotz Gegenwind hat sich Halle bewusst entschieden, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. "Man sagte mir: 'Willst du dich wirklich mit den Wechseljahren identifizieren? Könnte das deiner Karriere schaden?' Und ich antwortete: 'Nein'", erklärte die Oscar-Preisträgerin unverblümt. Für sie gebe es keinen Grund, das Älterwerden oder die damit einhergehenden Veränderungen negativ zu bewerten.

Bei ihrer Arbeit für Respin Health möchte Halle insbesondere das Stigma um die Wechseljahre abbauen und Frauen ermutigen, diese neue Lebensphase als Chance zu sehen. "Es ist eine Zeit, um sich neu zu erfinden, um eine großartige zweite Lebenshälfte zu gestalten", sagte sie weiter. Auch in der Politik engagiert sich die "Catwoman"-Darstellerin. Anlässlich ihres 59. Geburtstags im August setzte sie sich in West Virginia gemeinsam mit Senator Shelley Capito für eine Gesetzesinitiative ein, die das Bewusstsein für die Wechseljahre fördern und Ressourcen für den Gesundheitssektor bereitstellen soll. Dabei betonte sie, wie wichtig Bildung sei, damit Frauen von einer Position der Stärke aus Entscheidungen treffen könnten.

Abseits ihres Engagements zeigt sich Halle auch in ihrem Privatleben selbstbewusst und unabhängig. Nach drei gescheiterten Ehen und der Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist sie seit einigen Jahren mit dem Musiker Van Hunt in einer glücklichen Beziehung. Regelmäßig teilt sie Einblicke in ihr Leben auf Social Media und begeistert dabei mit ihrer positiven Einstellung. Halle, die 2002 als erste Schwarze Frau mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, beweist einmal mehr, dass sie keine Angst vor Veränderungen hat – weder privat noch beruflich. "Alles an unserem Körper verändert sich, aber das ist nichts, wovor wir Angst haben sollten", fasste sie ihre Botschaft mit Nachdruck zusammen.

Getty Images Halle Berry bei den Oscars, März 2002

Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023

