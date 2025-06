Knapp das Halbfinale verpasst: Diese GNTM-Models fliegen

Auch heute müssen wieder zwei Models den Traum von Germany's Next Topmodel begraben. Auf dem Laufsteg dürfen die Nachwuchsmodels die Mode von Designer Christian Cowan (29) tragen. Der sitzt auch als Gastjuror neben Modelmama Heidi Klum (52). An dritter Stelle werden die Kandidaten von Fotograf Rankin bewertet, der das heutige Shooting machte. Am Ende steht das Ergebnis recht schnell fest: Es trifft Aaliyah und Kevin. Die beiden schnitten schon beim Shooting mit am schlechtesten ab und konnten die Jury auch beim Walk nicht überzeugen. Aaliyah war zu zurückhaltend, weil der Laufsteg rutschig war – das fiel der Jury direkt auf. Kevins Walk war zwar solide, aber beim Fotoshooting waren er und Aaliyah im Vergleich zu den anderen zu schwach.

Kevin und Aaliyah traten gemeinsam zum Fotoshooting auf dem sogenannten "Driving Bed" an. Obwohl die beiden sich zuvor gestritten hatten, wollten sie gemeinsam vor der Kamera stehen. Sie bezeichneten das als ihr "Versöhnungs-Shoot". Das ging aber eher nach hinten los. Heidi war alles andere als zufrieden. "Aaliyah, du liegst da, als hätte dich jemand getötet", meint das ehemalige Topmodel. Kevin ist auch nicht viel besser. Genau wie seine Mitstreiterin wirkt er auf die 52-Jährige ein wenig unbeholfen und steif: "Bei den beiden weiß ich nicht, wer weniger Bock hat, sie oder er. Die haben beide keinen Bock aufeinander, das sieht man."

Schlechte Stimmung herrschte schon beim Mediencoaching am Anfang der Show. Zuvor hatte Aaliyah sich mit Kevin und Moritz wegen ihres Zimmers in die Haare bekommen. Als die Familien der Kandidaten zu Besuch kamen, zogen die beiden Jungs mit ihren Lieben in das Zimmer der Mädels. Das war allerdings alles außer aufgeräumt. Für Kevin und Moritz ein No-Go – ihnen war das vor ihren Familien ein wenig peinlich. Dass Aaliyah dann noch in ihrem Trainingsgespräch mit Christian Düren (34) über die Jungs herzog, brachte das Fass zum Überlaufen. Im Backstage-Bereich keiften sie sich an und stritten sich heftig.

ProSieben/Max Montgomery Kevin und Aaliyah beim Shooting bei GNTM

ProSieben / Michael Boer Aaliyah, GNTM-Kandidatin

