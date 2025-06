Ab Juli: Prinz George darf nicht mit seiner Familie fliegen

Prinz George (11), der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), wird schon bald von einer besonderen königlichen Regelung betroffen sein, wie das Magazin Mirror berichtet. Ab seinem zwölften Geburtstag im Juli darf er nicht mehr gemeinsam mit seiner Familie im selben Flugzeug reisen. Der Grund dafür ist gravierend: In der britischen Thronfolge steht der Elfjährige an zweiter Stelle, direkt hinter seinem Vater. Ein möglicher Flugzeugunfall könnte damit gleich zwei künftige Monarchen betreffen – ein Risiko, das der Palast unter allen Umständen vermeiden möchte. Eine solche Regelung existiert bereits seit Jahrzehnten.

Diese Vorschrift bedeutet eine drastische Änderung für die reisefreudige Familie. In der Vergangenheit waren gemeinsame Auslandsreisen nach Mustique oder in die französischen Alpen eine entspannte Auszeit. Doch künftig muss entschieden werden, wer von beiden – Vater oder Sohn – separat fliegt. Sondergenehmigungen, früher nur in seltenen Fällen von der Queen (✝96) erlaubt, empfiehlt König Charles (76) laut Berichten des Magazins Mirror nicht. Schon Prinz William unterlag ab seinem zwölften Lebensjahr derselben Bestimmung. Der ehemalige königliche Pilot Graham Laurie erinnerte in einem Podcast daran: "Ab dann brauchte er ein eigenes Flugzeug."

Für den jungen Thronfolger ist dies eine weitere Herausforderung in der Vorbereitung auf seine zukünftige Rolle als König. Schon in den letzten Monaten wurde Prinz George immer mehr in das öffentliche Leben eingebunden. Mit seiner charmanten und aufmerksamen Art hat er bei offiziellen Terminen, wie etwa einer Veranstaltung zum VE Day im Buckingham Palace, beeindruckt. Es scheint, als werde George mit Bedacht und Fingerspitzengefühl auf die besonderen Pflichten vorbereitet, die eines Tages auf ihn zukommen werden. Ein prägendes Kapitel seiner royalen Erziehung beginnt nun allerdings auch in der Luft.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

