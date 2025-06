Fans wollen Brüste wie Kylie Jenner: Chirurgin schlägt Alarm

Kylie Jenner (27) hat mit einer überraschenden Offenbarung auf TikTok einen wahren Hype ausgelöst. Nachdem die Unternehmerin genaue Details zu ihrer Brustoperation verraten hatte, nannte sie auch den Namen des ausführenden Chirurgen: Dr. Garth Fisher aus Beverly Hills. Diese Offenheit hat mittlerweile zu einem regelrechten Ansturm auf die Praxis des Schönheitschirurgen geführt. Wie TMZ berichtet, gehen nach Angaben seines Büros derzeit täglich bis zu 150 Anfragen ein, bei denen Fans explizit nach "Kylies Look" fragen. Dabei geht es nicht nur um Brustvergrößerungen – auch für andere Eingriffe wie Fettabsaugungen oder Bauchstraffungen nennen viele Kylie als Inspiration.

Trotz des Hypes um das Aussehen der Reality-TV-Darstellerin warnen Fachleute vor dem blinden Nachahmen. Die renommierte plastische Chirurgin Dr. Anna Steve aus New York erklärt gegenüber Page Six, dass die gleichen Spezifikationen bei unterschiedlichen Körpern verschiedene Ergebnisse erzielen können. "Das Ergebnis hängt stark von Faktoren wie Körperbau und Hautbeschaffenheit ab", erklärte sie. Die Chirurgin empfiehlt daher, sich eher an Bildern des gewünschten Ergebnisses zu orientieren, anstatt exakte Maße zu verlangen. Zudem könnte das Risiko steigen, wenn sich Interessierte für weniger erfahrene Chirurgen entscheiden, um Kosten zu sparen. Laut Dr. Steve sei es essenziell, sich an qualifizierte Ärzte zu wenden, die individuell beraten.

Kylie Jenner, die ein Vermögen mit ihrer Kosmetikmarke gemacht hat, genießt als Stilvorbild eine enorme Reichweite. Schon häufiger waren ihre kosmetischen Eingriffe Thema in den Medien. Ihre Ehrlichkeit über Schönheitsoperationen hebt sie von anderen Stars ab, die dieses Thema lieber nicht kommentieren. Experten betonen jedoch immer wieder, dass operative Eingriffe sorgfältig bedacht werden sollten, besonders wenn prominente Vorbilder im Fokus stehen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

