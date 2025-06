Nach AYTO VIP: Leandro Fünfsinn und Ariel knutschen im Klub

Leandro Fünfsinn und Ariel heizen die Gerüchteküche an! Gestern wurden die beiden Reality-TV-Stars, die in der noch auszustrahlenden Staffel von Are You the One – Reality Stars in Love zu sehen sein werden, beim gemeinsamen Feiern in einem Klub auf Mallorca gesichtet. Doch es blieb nicht beim ausgelassenen Tanzen: Vor den Augen der Besucher – darunter auch Leandros Ex Julia Römmelt (31) – tauschten die beiden Zärtlichkeiten aus und knutschten. "Das war an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen", beklagte Julia auf Instagram und warf den beiden vor, absichtlich direkt vor ihr miteinander rumgemacht zu haben.

Das Verhalten der beiden Realitystars wirft Fragen auf, denn weder Leandro noch Ariel wollten Näheres zu ihrem Beziehungsstatus verraten. Zwar bestritt keiner von ihnen, dass zwischen ihnen etwas lief, doch konkrete Antworten blieben aus. Julias Reaktion auf die beobachtete Situation ließ aber nicht lange auf sich warten. "Was gestern passiert ist, hätte ich ihm einfach nicht zugetraut. Das war jetzt das erste Mal, seit wir uns getrennt haben, dass wir uns wiedergesehen haben. [...] Er stellt sich mit Ariel, die beide gerade bei AYTO waren, genau vor uns und macht vor uns mit ihr rum", erklärte sie und betonte, dass sie menschlich sehr enttäuscht von den beiden sei.

Schon in der Vergangenheit hatte Leandro während der sehr kurzen Beziehung mit Julia für Aufsehen gesorgt. Nur wenige Stunden nachdem die beiden ihr erstes Pärchen-Foto gepostet hatten, löschte das Model dieses wieder. Damals gab Leandro in einem Instagram-Statement offen zu, dass er sich ihr gegenüber nicht korrekt verhalten habe: "Mein Verhalten war respektlos und unreif – das tut mir aufrichtig leid." Über die Details schwieg der Industriekaufmann zwar, betonte aber, Verantwortung für seine Fehler übernehmen zu wollen.

Leandro, "Love Island"-Kandidat 2023

Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn, Realitystars

