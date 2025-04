Blockbuster "Speed" abgelehnt: Halle Berry bereut es heute

Halle Berry (58) hat eine Entscheidung getroffen, die sie bis heute bedauert. Wie die Schauspielerin in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet, boten ihr die Produzenten ursprünglich die Hauptrolle im Kult-Actionfilm "Speed" von 1994 an – noch vor Sandra Bullock (60). Doch Halle lehnte ab, da die Drehbuchversion, die ihr vorlag, sie nicht überzeugte. "Ich war so dumm und habe nein gesagt", gestand die "John Wick: Kapitel 3"-Schauspielerin. In ihrer Fassung habe der berüchtigte Bus "den Parkplatz nie verlassen". Heute kann sie den Film kaum ohne Bedauern anschauen und erklärte: "Wenn ich mir den Film jetzt anschaue, schreie ich."

Der nervenaufreibende Actionstreifen "Speed" dreht sich um einen Bus, der mit einer Bombe präpariert ist. Sinkt die Geschwindigkeit unter 80 km/h, explodiert das Fahrzeug. Die rasante Handlung und die Chemie zwischen Keanu und Sandra machten den Film zum Klassiker. Doch nicht nur Halle hatte zunächst Zweifel an dem Projekt. Auch Keanu Reeves (60) erklärte, dass er mit seiner Rolle anfangs wenig anfangen konnte. Erst nach einem Treffen mit einer Spezialeinheit bekam er das richtige Verständnis dafür. Für Sandra war "Speed" ein Karriere-Boost – auch wenn der zweite Teil, "Speed 2", ein großer Flop wurde und das Franchise endete.

Halle arbeitete dennoch Jahrzehnte später mit Keanu zusammen – und zwar für den dritten Teil der "John Wick"-Reihe. Dort bewies sie, dass sie sich als Action-Star längst etabliert hat. Ihre damalige Entscheidung, "Speed" abzulehnen, bereut sie bis heute. Doch auch solche vermeintlichen Fehler gehören in Hollywood dazu, wie Halle bereits mehrfach betonte. Sandra hingegen konnte durch "Speed" ihre Action-Karriere festigen – ein Zeichen dafür, wie sehr vermeintlich kleine Entscheidungen den weiteren Weg bestimmen können.

Speed (1994). /ActionPress Keanu Reeves und Sandra Bullock in "Speed", 1994

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

