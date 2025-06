Brooklyn Beckham hat wohl Victoria-Tattoo überstechen lassen

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit einem neuen Tattoo für Aufsehen gesorgt. In einem Shooting für das Magazin Glamour präsentierte der Sohn von Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) oberkörperfrei seine Tätowierungen. Dabei bemerkten Fans ein Detail, das Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis innerhalb der Familie erneut anheizt: Wo früher das "Mama's Boy"-Tattoo prangte, das Brooklyn 2018 seiner Mutter gewidmet hatte, ziert nun ein Blumenbouquet, das dem Hochzeitsstrauß seiner Frau Nicola Peltz (30) ähnlich sieht, den Platz auf seiner Brust. Der Schriftzug schimmert unter den Blumen lediglich unauffällig hervor.

Schon länger kursieren Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen berühmten Eltern angespannt sein soll. Auffällig ist, dass der Promi-Spross und seine Frau in letzter Zeit mehrfach bei wichtigen Familienanlässen fehlten, darunter auch die Geburtstagsfeiern von Victoria und David. Auch der neue Körperschmuck lässt vermuten, dass sich Brooklyn zunehmend auf seine Ehe mit Nicola konzentriert und diese in den Vordergrund seines Lebens stellt.

Brooklyn scheint sich in einem Loyalitätskonflikt wiederzufinden, da es in der Vergangenheit Berichte über Spannungen zwischen seiner Frau Nicola und seiner Mutter Victoria gab. Die Familienfehde soll vor allem durch Meinungsverschiedenheiten nach der glamourösen Hochzeit im Jahr 2022 ausgelöst worden sein. Brooklyn hat jedoch deutlich gemacht, dass Nicola in seinem Leben Priorität genießt. Diese Entscheidung spiegelt sich auch in seinem umgestalteten Tattoo wider, das nun Symbol für seine Ehe und Liebe zu Nicola ist. Dieses Verhalten könnte durchaus den Eindruck erwecken, dass Brooklyn einen Schritt von seiner berühmten Familie zurückgetreten ist.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

