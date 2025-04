Adrien Brody feiert Geburtstag mit seinem neuen Welpen

Adrien Brody (52) hat sich pünktlich zu seinem Geburtstag einen haarigen neuen Begleiter ins Haus geholt. Der Oscarpreisträger verkündete am 14. April auf Instagram die Adoption eines schwarz-weißen Mischlingswelpen, den er aus einem Tierheim in Alabama gerettet hat. "Sagt Hallo zu László", stellte Adrien seinen Fans den kleinen Hund in einem kurzen Video vor. Der Welpe, der zuvor niemanden finden konnte, der ihn haben wollte, scheint sich bei seinem prominenten Retter sichtlich wohlzufühlen – auch wenn der Schauspieler schmunzelnd anmerkt, dass sein neues Familienmitglied bereits das eine oder andere Möbelstück in Angriff genommen habe.

Der Name des Hundes hat für Adrien eine besondere Bedeutung. "László" ist nicht nur der Name seines neuen Vierbeiners, sondern auch seines jüngsten Filmcharakters: Der 52-Jährige verkörperte den ungarisch-jüdischen Architekten László Tóth in dem Oscar-gekrönten Drama "The Brutalist". Der Film, der Adrien seinen zweiten Oscar für die beste Hauptrolle einbrachte, erzählt die Geschichte eines Künstlers, der nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in den USA Zuflucht sucht.

Für Adrien Brody ist diese neue Verbindung zu einem tierischen Begleiter nicht nur ein privater Gewinn, sondern vielleicht auch ein emotionaler Ausgleich zu seinem intensiven beruflichen Leben. Seit seinem Durchbruch mit "Der Pianist" im Jahr 2002, für den er damals als jüngster Preisträger einen Oscar erhielt, zeigt sich der Schauspieler immer wieder in vielseitigen und tiefgründigen Rollen. Persönlich legt Adrien großen Wert auf kleine, bedeutsame Momente. Im Interview mit The Talks sprach er über seine ständige Suche nach Ausgeglichenheit und kreativer Erfüllung. Mit László hat er nun offenbar einen Gefährten gefunden, der ihm genau das ein Stück weit zurückbringt.

Getty Images Adrien Brody mit seinem Oscar, März 2025

Getty Images Adrien Brody im Februar 2020

