Im Drama: Kim Virginia Hartungs Ex-BFF Leon warnt ihre Fans

Kim Virginia Hartung (30) macht momentan eine harte Zeit durch. Die Reality-TV-Bekanntheit liegt nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" im Krankenhaus und steht nach eigenen Angaben unter Schock. Was genau vorgefallen ist, möchte und kann Kim aktuell noch nicht sagen. Ihre Fans bekommen seither immer mal wieder kleine Lebenszeichen von der Influencerin – viel sagen diese allerdings nicht aus. Auch ihr Ex-BFF Leon meldet sich auf Instagram nun zu Wort und gibt seinen Senf zum Drama dazu. Er warnt Kims Fans: "Genau das ist ihr Ding und ihr fallt alle drauf rein. Fallt nicht darauf rein."

Aber was genau soll Kims "Ding" sein? Zuvor erklärt Leon: "Erst gestern wurde eine kryptische Nachricht geschrieben, dass die Verlobung gelöst wurde. Woraufhin natürlich die ganzen Leute irgendwie sich denken, dass er [nennt keinen Namen], der Tattoo-Thorsten, gewalttätig wurde – logisch, weil das forcieren ja diese Nachrichten, um sich dann heute zu beschweren: 'Nein, er hat das nicht getan.'" Der Schamane meint, Kim solle klipp und klar sagen, was Sache ist und nicht drumherumreden. "Das ist ja genau das, was du willst", meint er und spielt damit auf die aktuelle Aufregung an.

Um den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich Kim vor wenigen Stunden selbst zu Wort – oder eher zu Schrift. "Nikola hat mich nicht geschlagen! Er würde niemals einer Fliege etwas zuleide tun", betonte sie eindringlich. Nikola selbst hat sich bisher noch nicht zu den jüngsten Geschehnissen zu Wort gemeldet. Doch laut Kim möchte er das in der kommenden Zeit noch machen. Bisher wirkte die Beziehung von den Realitystars recht harmonisch. Zudem erwarten die beiden aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, denn Kim ist schwanger.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige