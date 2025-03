"Nicht okay": Rhea Ripley bittet Fans um mehr Privatsphäre

WWE-Star Rhea Ripley (28) hat ihre Fans eindringlich darum gebeten, ihre Privatsphäre zu respektieren. In einem Post auf der Plattform X schrieb die Wrestlerin: "Sollte selbstverständlich sein: Schickt keine Fanpost zu mir nach Hause, weder per Post noch persönlich! Das ist absolut nicht in Ordnung." Ihren öffentlichen Appell machte sie am Sonntag, dem 23. Februar, nachdem in den vergangenen Wochen vermehrt ähnliche Vorfälle bei Wrestling-Stars bekannt geworden waren. Kollegin Asuka hatte erst im Januar ihre Besorgnis über unangemessenes Fanverhalten geäußert.

Trotz dieser weniger erfreulichen Geschichte scheint es für Rhea beruflich bestens zu laufen. Am Montagabend trat die Frauen-Weltmeisterin bei "Monday Night Raw" auf, wo sie sich auf einen bevorstehenden Kampf gegen Iyo Sky vorbereitete. Sie betonte: "Ich habe Iyo noch nie besiegt, aber in den letzten fünf Jahren bin ich zur dominantesten Frau in der WWE geworden." Während sie sich auf ihren nächsten Titelkampf fokussierte, unterstrich sie die Bedeutung von Respekt im Umgang zwischen Fans und Wrestlern – sowohl im öffentlichen Raum als auch privat.

Rhea, die mit vollem Namen Demi Bennett heißt, hat im vergangenen Jahr ein ganz besonderes Ereignis gefeiert: Im Juni gaben sie und ihr Partner Buddy Matthews, ebenfalls Wrestler, bekannt, dass sie geheiratet haben. Die beiden kommen aus unterschiedlichen Wrestling-Ligen, unterstützen einander aber bedingungslos. Kennengelernt haben sich die beiden 2021, ihre Beziehung bestätigt haben sie dann im Jahr darauf. Rhea scheint auf jeden Fall sehr glücklich und erfolgreich zu sein – sowohl im Ring als auch privat.

Anzeige Anzeige

Instagram / snm_buddy Rhea Ripley und Buddy Matthews im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rhearipley_wwe Rhea Ripley und Buddy Matthews

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was sagt ihr zu Rheas Appell an ihre Fans? Verständlich! Ihre Privatsphäre muss respektiert werden. Na ja, Briefe wären für mich persönlich in Ordnung. Ergebnis anzeigen