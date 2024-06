Im Gothic-Brautkleid: WWE-Star Rhea Ripley hat geheiratet!

Romantische News aus der Wrestling-Welt! Die australische WWE-Bekanntheit Rhea Ripley hat ihren Kollegen Buddy Matthews geheiratet – er hielt 2023 um ihre Hand an. Die glückliche Braut teilte die freudige Nachricht am Donnerstag auf Instagram mit der Welt. Sie postete ein Foto von sich, auf dem sie ihren frisch angetrauten Ehemann küsst. Ein besonderer Hingucker ist ihr schwarzes Gothic-Brautkleid und der perfekt passende schwarze Anzug von ihrem Liebsten! Die Bildunterschrift der Wrestlerin ist passend zur Stimmung des Beitrags gewählt: "Bis dass der Tod uns scheidet. 23.06.24."

Die 27-Jährige bekommt unter ihrem Beitrag reichlich Glückwünsche zu hören. Unter den Gratulanten sind auch die WWE-Stars Bianca Belair (35), Kayla Becker, Daphanie LaShaunn und Dominik Mysterio. Neben den berühmten Kollegen des Power-Duos überschlagen sich auch die begeisterten Glückwünsche der vielen Fans. So schreiben einige "Er ist der Auserwählte", "Einfach perfekt! Glückwunsch" oder "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch!". Neben den liebevollen Worten häufen sich auch viele schwarze Herz-Emojis, Rheas Signalfarbe.

Rhea gelang es 2021, als erste australische Wrestlerin die RAW Women's Championship bei WrestleMania 37 zu gewinnen. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie für ihren Hardcore-Stil bei den Matches bekannt. Zu ihren größten Erfolgen gehören der Erhalt der WWE Women’s Championship sowie der Women’s World Championship. Ihr Mann, der ebenfalls Australier ist, feierte seine bisher größten Erfolge als Gewinner der NXT Tag Team Championship sowie der WWE Raw Tag Team Championship und WWE Cruiserweight Championship. Die Eheleute haben in der Vergangenheit sogar schon beruflich zusammengearbeitet und sind heute aus der Branche nicht mehr wegzudenken.

Anzeige Anzeige

Instagram / rhearipley_wwe Rhea Ripley und Buddy Matthews

Anzeige Anzeige

Instagram / snm_buddy Rhea Ripley und Buddy Matthews im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der besondere Look der Braut? Ich liebe es! Ist nicht so meins. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de