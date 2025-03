Preview: So krass wird die neue Staffel "#CoupleChallenge"

Am 12. März geht die vierte Staffel der #CoupleChallenge an den Start. Nachdem vor etwa zwei Wochen der Cast der neuen Ausgaben bekannt gegeben wurde, veröffentlicht RTLZWEI nun einen kleinen Vorgeschmack in einem Video auf Instagram. In dem Clip sieht man neben ersten Dramen auch eine nächtliche Szene, in der sich zwei Stars unter einer Bettdecke vergnügen. Außerdem wird es offenbar zu der erwarteten Konfrontation zwischen Sandra Sicora (32), der Ex-Freundin von Tommy Pedroni (29), und seiner aktuellen Freundin Paulina Ljubas (28) kommen.

Einige aufmerksame Fans sind sich sicher, dass Gigi Birofio (25) und Sandra das Paar unter der Bettdecke sind. Die TV-Bekanntheit scheint das sogar selbst zuzugeben. In einem Kommentar schreibt ein Fan: "Ich hoffe, es ist nicht Sandra unter der Decke. Mädel, falls doch – lieb dich doch erst mal selbst, bevor du dir die Anerkennung immer auf die falsche Art suchst." Darauf antwortet die Kölnerin: "Keine Sorge, ich liebe mich selbst, aber hier in dem Fall auch Gigi."

Für Sandra könnte die "#CoupleChallenge" ein besonders wunder Punkt sein. 2022 nahm sie gemeinsam mit Tommy an dem Format teil. Nach dem Abenteuer glaubten die beiden sogar noch mehr an ihre Beziehung. "Während andere sich gestritten oder sogar getrennt haben, haben wir mehr zueinandergefunden", schilderten sie damals im Promiflash-Interview. In der diesjährigen Staffel tritt der Franzose mit Paulina an, während die Reality Queens-Bekanntheit an der Seite ihres Kumpels Tobias Wegener (31) kämpft.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

