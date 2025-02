Das sind die Duos der neuen Staffel von "#CoupleChallenge"

#CoupleChallenge meldet sich nach einer langen Pause endlich mit einer neuen Staffel zurück! Wie RTL2 nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, startet die vierte Staffel ab dem 12. März und läuft sogar erstmals im Free-TV. Welche Paare sich der Challenge stellen, gibt der Sender ebenfalls bekannt. Wie bereits im Vorfeld spekuliert wurde, sind tatsächlich Iris Klein (57) und ihr Partner Stefan Braun mit von der Partie. Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) gehören ebenfalls zum Cast. Der Franzose versuchte bereits 2022, das Preisgeld mit seiner damaligen Freundin Sandra Sicora (32) einzusacken. Auch die kehrt zurück – und zwar mit Reality-Kumpel Tobias Wegener (31). Gigi Birofio (25) und sein Onkel Luciano sind privat ein eingespieltes Team und wollen sich auch im Reality-TV zusammen beweisen.

Julian FM Stoeckel (37) wagt das Abenteuer ebenfalls – zusammen mit seinem Liebsten Marcell Damaschke. Für die Turteltauben ist es das erste gemeinsame Reality-Format – ob zwischen den beiden die Fetzen fliegen? Freundschaftspärchen darf es bei "#CoupleChallenge" auch geben. Deshalb sind auch Max Kruses (36) Ehefrau Dilara und Roaya Soraya am Start, die man bereits aus Temptation Island VIP kennt. Last but not least bilden DSDS-Ikone Menderes Bağci (40) und Box-Manager Rainer Gottwald (59) ein Duo.

Die sieben Couples kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. In der letzten Staffel, die 2022 ausgestrahlt wurde, sicherten sich die Brüder Calvin (32) und Marvin Kleinen den Sieg. Tommy und seine Ex-Freundin Sandra belegten damals den zweiten Platz. Neben aufregenden Spielen geht es aber auch in der Unterkunft der Paare mitunter heftig zu. Drama, Tränen und Intrigen sind für die neue Staffel da also vorprogrammiert.

Anzeige Anzeige

ActionPress/AEDT Julian Steockel und Marcell Damaschke, Januar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Calvin Kleinen und sein Bruder Marvin Kleinen bei der Verleihung der Reality Awards

Anzeige Anzeige

Anzeige