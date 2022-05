Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) ziehen ein #CoupleChallenge-Fazit! Seit Donnerstag ist endlich das große Finale der beliebten Reality-TV-Show auf RTL+ verfügbar. Das Ex on the Beach-Traumpaar kämpfte in der letzten Challenge gegen den Temptation Island-Star Calvin Kleinen (30) und dessen Bruder Marvin. Die beiden Jungs waren jedoch wenige Sekunden schneller – und holten sich den Sieg. Mit Promiflash sprachen Tommy und Sandra jetzt über ihre Zeit in dem Format – und verrieten dabei: Die Teilnahme an der Show hat ihre Beziehung noch einmal gestärkt!

Im Promiflash-Interview erzählten die Turteltauben, dass sie große Lust auf die Sendung hatten und natürlich so weit wie möglich kommen wollten. Obwohl das Finale so knapp war, gönnen sie ihren Mitstreitern den Sieg von ganzem Herzen. Trotz ihrer Niederlage seien die Reality-TV-Stars auch total stolz darauf, es bis ins Finale geschafft zu haben. Durch die Teilnahme an dem Format haben die beiden nämlich noch einmal gemerkt, was für ein tolles Team sie sind. "Während andere sich gestritten oder sogar getrennt haben, haben wir mehr zueinandergefunden. Wir verstärken lieber unsere Beziehung und zerbröseln Kekse" , schwärmten Tommy und Sandra.

Eine Sache hat die Kölnerin und den ehemaligen Schwimmer in der finalen Folge aber extrem gestört. Im Halbfinale wollten ihre Konkurrenten Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) unfair spielen – für das Paar ein absolutes No-Go: "Es war klar, dass die Bauern gegen uns sind und wir gegen die Bauern." Tommy und Sandra hätten sich statt der Schneeballschlacht lieber eine Challenge gewünscht, in der die Kandidaten wirklich ihre Teamfähigkeit hätten beweisen müssen.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de