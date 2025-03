So hatte Robert De Niro für "Raging Bull"-Rolle zugenommen

Für seine ikonische Rolle in dem 1980er-Film "Raging Bull" musste Robert De Niro (81) extreme Maßnahmen ergreifen, um den Mittelgewichts-Boxchampion Jake LaMotta überzeugend darzustellen. In einem Interview im Podcast "Off Menu" erzählte der Schauspieler nun von der Herausforderung, ganze 27 Kilogramm zuzunehmen. "Ich musste morgens drei volle Mahlzeiten essen, danach das Essen verdauen und dann Mittag- und Abendessen zu mir nehmen", berichtete er. Anfangs sei es noch "lustig" gewesen, aber nach den ersten sieben Kilogramm sei es nur noch "mühsam" gewesen, gab Robert zu.

Bereits in der Vergangenheit hatte Robert diese Rolle als eine der anspruchsvollsten seiner Karriere bezeichnet. Während der Dreharbeiten war der Schauspieler Ende 30, und seine intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Er wurde für seine Darstellung mit dem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet, sein zweiter Academy Award nach einem Gewinn für "Der Pate II". Doch nicht nur von "Raging Bull" kamen interessante Anekdoten zur Sprache. Im selben Podcast erzählte Robert, wie er während der Dreharbeiten zu "Die durch die Hölle gehen" in Thailand Kobrafleisch probiert habe. "Es war okay, aber nicht großartig", erinnerte er sich. Es sei direkt über einem Feuer gekocht worden – leider ohne Gewürze oder weitere Zutaten, die den Geschmack hätten verbessern können.

Abseits des Rampenlichts ist Robert auch stolzer Vater von sieben Kindern. Besonders seine jüngste Tochter Gia, die er mit seiner Partnerin Tiffany Chen hat, hält ihn auf Trab. In einem Interview mit BBC Radio 2 verriet er, dass Filme und Serien für Kinder inzwischen zu seinem Alltag gehören würden: "Ich schaue jetzt mit meiner kleinen Tochter oft Sachen wie 'The Wiggles' oder 'Ms Rachel'." Auch wenn seine verschiedenen Rollen ihn oft bis an Grenzen gebracht haben, scheint der 81-Jährige in familiären Momenten seinen Ausgleich zu finden.

Getty Images Schauspieler Robert De Niro und Boxer Jake LaMotta, 2005

Getty Images Tiffany Chen mit Robert De Niro, Schauspieler

