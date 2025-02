Robert De Niro gibt seltene Einblicke in Alltag mit Baby Gia

Robert De Niro (81) hat einen seltenen Einblick in seinen Alltag als Vater seiner 22 Monate alten Tochter Gia gegeben. In der BBC-Radiosendung "The Scott Mills Breakfast Show" erzählte der Schauspieler, dass er zurzeit deutlich weniger Filme schaue, als er es eigentlich möchte. Stattdessen verbringe er viel Zeit damit, Kinderprogramme mit Gia anzusehen. "Jetzt schaue ich mit meiner kleinen Tochter 'The Wiggles' und 'Ms. Rachel'", verriet er. "Meine Tochter liebt es, sie anzuschauen, und sie sind wirklich großartig!" Gia ist die jüngste von Roberts sieben Kindern, die er zusammen mit seiner Partnerin Tiffany Chen hat.

Die Freude über die gemeinsame Zeit mit Gia scheint für Robert von großer Bedeutung zu sein. Gegenüber verschiedenen Medien hat er geschwärmt, wie viel Glück ihm seine jüngste Tochter bereite. "Wenn ich sie ansehe, verschwindet alles andere. Es ist einfach nur pure Freude", sagte er im Gespräch mit People. Dabei betonte er auch, dass seine älteren Kinder aus vergangenen Beziehungen – Drena (53), Raphael (48), Julian (29), Aaron (29), Elliot (26) und Helen – Gia ebenfalls ins Herz geschlossen hätten. Besonders stolz zeigte sich der Schauspieler darauf, wie er seine Rolle als Vater von sieben Kindern in unterschiedlichen Lebensphasen meistert. "Familie ist so komplex, aber ich gebe mein Bestes", erklärte er in einem weiteren Interview. Er gestand aber kürzlich auch, dass er nicht mehr gerne Windeln wechsle.

Die Beziehung zu Tiffany scheint für Robert ebenfalls eine wichtige Stütze zu sein. Die beiden lernten sich 2015 an einem Filmset kennen. Tiffany, die für ihre Verdienste als Kampfsportlerin bekannt ist, hatte nach der Geburt von Gia eine gesundheitliche Herausforderung zu meistern: Sie litt an einer Gesichtslähmung. In einem Interview berichtete sie, wie unterstützend Robert ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite stand. "Er sagte mir, dass er keinen Unterschied sehe, und war immer sehr stark und fürsorglich für mich", erklärte sie. Der Schauspieler, der bereits Großvater ist, vergisst nie, wie wichtig ihm Zusammenhalt ist: "Es bedeutet mir alles, wenn wir als Familie zusammenkommen können", so Robert in einem früheren Interview.

Getty Images Tiffany Chen mit Robert De Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen im Januar 2024 in Palm Springs

