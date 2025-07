Robert De Niro wurde für besten Film aller Zeiten abgelehnt

Robert De Niro (81) zählt zu den prägendsten Figuren der Filmwelt, doch auch der große Schauspieler hat nicht jeden ersehnten Job bekommen. Er offenbarte nun, dass er Anfang der 70er-Jahre für eine Rolle in Francis Ford Coppolas (86) Meisterwerk "Der Pate" vorsprach und leer ausging. Damals wollte er den Part von Sonny Corleone verkörpern, doch stattdessen ging die Rolle an James Caan (85). Robert zeigt sich inzwischen jedoch dankbar für diese Absage: "Es war der beste Job, den ich nie bekommen habe", erklärte er bei einer Gala des American Film Institute, was in einem Clip auf YouTube zu sehen ist.

Einige Jahre nach diesem Rückschlag wurde Robert schließlich in der Fortsetzung des Mafia-Epos besetzt. In "Der Pate II" spielte er den jungen Vito Corleone und brillierte mit seiner Darstellung des aufstrebenden Mafiabosses. Hätte er zuvor in "Der Pate" mitgewirkt, wäre ihm die Gelegenheit dazu möglicherweise entgangen. Seine schauspielerische Leistung brachte ihm nicht nur weltweiten Ruhm, sondern auch seinen ersten Oscar ein.

Für Robert war der Oscar-Gewinn ein entscheidender Karriereschub. Zwar hatte er zuvor schon mit Rollen in Filmen wie "Hexenkessel" und "Mean Streets" Aufmerksamkeit erregt, doch erst mit "Der Pate II" gelang ihm endgültig der internationale Durchbruch. Als sein Name bei der Oscarverleihung fiel, war Robert gerade in Italien mit den Dreharbeiten zu Bernardo Bertoluccis Epos "1900" beschäftigt – vom Gewinn erfuhr er aufgrund der Zeitverschiebung erst am nächsten Morgen, wie er kürzlich in der Show "Late Night" mit Seth Meyers (51) verriet.

Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

Getty Images Schauspieler James Caan im Oktober 2014

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler