Robert De Niro unterstützt Tochter nach Trans-Coming-out

Hollywood-Legende Robert De Niro (81) hat am Mittwoch nach dem öffentlichen Coming-out seiner Tochter Airyn als trans Frau ein rührendes Statement abgegeben. Der achtfache Vater sagte gegenüber mehreren Medien, darunter TMZ, dass er Airyn genauso liebe und unterstütze wie zuvor als seinen Sohn Aaron: "Ich liebe und unterstütze Airyn als meine Tochter. Ich weiß nicht, was daran das große Thema sein soll... Ich liebe all meine Kinder." Airyn selbst, Tochter des Schauspielers und der Schauspielerin Toukie Smith und Zwillingsschwester von Julian, hatte am Dienstag erstmals offen mit dem Magazin Them über ihre Identität und ihren Übergang gesprochen. Die 29-Jährige begann ihre Hormontherapie im November 2024 und möchte sich künftig noch sichtbarer für andere queere Women of Color einsetzen.

In dem Interview beschrieb Airyn, dass sie sich bereits im Teenageralter als schwul outete, sich aber nie wirklich akzeptiert gefühlt habe – weder im familiären Umfeld noch in der queeren Community. "Man hat mir immer gesagt, ich sei zu viel oder zu wenig: zu groß, nicht schlank genug. Nicht schwarz genug, nicht weiß genug. Zu feminin oder nicht maskulin genug. Es war nie einfach: 'Du bist gut so, wie du bist'", so Airyn. Der Entschluss, ihr Leben offen als trans Frau zu leben, wurde unter anderem durch das mutige Auftreten anderer trans Frauen in sozialen Medien angestoßen. Neben dem Wunsch, anderen als Vorbild zu dienen, verfolgt Airyn auch eigene Träume in der Mode- und Schauspielbranche, inspiriert vor allem von ihrer Mutter. Außerdem setzt sie sich für mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit von Minderheiten ein und absolviert eine Ausbildung zur Mental-Health-Beraterin.

Die Tochter von Robert De Niro und Toukie Smith hebt immer wieder hervor, wie sehr ihr Elternhaus Wert darauf legte, ihr ein geschütztes Aufwachsen abseits des Rampenlichts zu ermöglichen. Obwohl ihr berühmter Name allgegenwärtig ist, lehnt Airyn den "Nepo-Baby"-Status ab und möchte ihre Erfolge aus eigener Kraft erzielen. Besonders prägend war für Airyn das Vorbild ihrer Mutter, deren Charme und Herzlichkeit sie bis heute inspirieren. Auch der Zusammenhalt unter den Geschwistern zeigte sich immer wieder deutlich: Nach dem tragischen Tod von Drena De Niros (53) Sohn Leandro (✝19) wurde der familiäre Rückhalt zu einer wichtigen Stütze.

Instagram / voiceofairyn Airyn De Niro, August 2024

Instagram / voiceofairyn Airyn De Niro, April 2025

